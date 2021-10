Koblenz (ots) - Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung

der Bundeswehr (BAAINBw) erhielt kürzlich erstmals das Zertifikat zum "audit

berufundfamilie" für die strategische Gestaltung seiner familien- und

lebensphasenbewussten Personalpolitik.



Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist heute fester Bestandteil einer

modernen und nachhaltigen Personalpolitik. Familien-, kinder- und

pflegefreundliche Rahmenbedingungen schaffen ein familiengerechtes

Arbeitsumfeld, das den aktuellen Bedürfnissen und Erwartungen an einen

attraktiven Arbeitgeber entspricht.





Auch für das BAAINBw, einer zivilen Oberbehörde im Geschäftsbereich desBundesministeriums der Verteidigung, ist es unerlässlich, seineAufgabenwahrnehmung familien- und lebensphasenbewusst auszurichten und weiter zuverbessern.Dazu stellte sich das BAAINBw bereits seit Ende letzten Jahres dem umfangreichenAuditierungsprozess der berufundfamilie Service GmbH. Gemeinsam wurde zunächstder Status quo der bereits angebotenen familiengerechten Maßnahmen ermittelt.Neben der Einrichtung von Eltern-Kind-Arbeitszimmern und amtseigenenBetreuungsmöglichkeiten am Standort Koblenz/Lahnstein bietet das BAAINBw seinenMitarbeitenden außerdem die Möglichkeit des ortsunabhängigen Arbeitens.Im weiteren Zertifizierungsprozess wurden bereits ergänzende Maßnahmendefiniert, die als Grundlage für eine erfolgreiche Weiterentwicklung in einerZielvereinbarung festgehalten wurden. So gilt es, während der dreijährigenZertifikatslaufzeit beispielsweise die Angebote der Tagespflege auszubauen undden Wunsch nach erhöhter zeitlicher Flexibilität im Dienst zu realisieren.Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlichüberprüft.