Märkte am Mittag: NEL und Varta extrem stark. Nordex und Daimler im Aufwind!

Der Dax setzt seine Kurserholung am Donnerstagvormittag unbeirrt fort. Der Index verzeichnet derzeit ein Plus von knapp 0,5 Prozent und kann sich damit mehr und mehr von der 15.000er-Marke lösen. Angetrieben wird der Index heute abermals durch eine starke Performance von Daimler. Der Autobauer, der in der vergangenen Woche erstmals seit 2015 wieder über 80 Euro notierte, verzeichnet heute erneut ein deutliches Plus (wie es für Daimler weitergeht, lesen Sie hier).

Ebenfalls kräftigen Rückenwind erhält der Windkraftanlagenspezialist Nordex. Im Zuge der herausragenden Zahlen für das dritte Quartal (über 50% Auftragsplus gegenüber dem Vorjahreszeitraum) kann der Wert spürbar zulegen. Aktuell verzeichnet Nordex ein Plus von mehr als zwei Prozent und kämpft sich an die 15-Euro-Marke heran (hier erfahren Sie, wie es bei Nordex weitergeht).

Varta ist seit der Ankündigung, in den Markt für E-Mobilität einsteigen zu wollen, im absoluten Rallye-Modus. Der Kurs verzeichnet Gewinne am laufenden Band und kann seit den Tiefs der Vorwoche schon rund 13 Prozent zulegen. Heute geht es weitere zwei Prozent nach oben (wie weit die Rallye noch laufen wird, lesen Sie hier).

Die Wasserstoffaktien befinden sich seit einigen Tagen in einem massiven Höhenflug. Der norwegische Spezialist Nel ASA konnte in nur zwei Wochen mehr als 20 Prozent zulegen und liegt heute schon wieder knapp fünf Prozent vorne. Das Unternehmen scheint also in die Erfolgsspur zurückzufinden (hier lesen Sie, wie es für NEL weitergeht).

