NELs Aktivitäten zahlen sich aus. Die Aktie schießt nach oben!

Bei Nel ASA ist endlich wieder Grund zum Jubeln. In den vergangenen Wochen hat sich der Konzern vor allem auf die Akquise konzentriert und konnte damit zahlreiche neue Aufträge verbuchen, was den Aktienkurs jetzt kräftig anschiebt. Zunächst die Bestellung über einen 5-Megawatt-Elektrolyseur aus Schottland, dann die Aufträge über den Bau von Wasserstoff-Stationen in Schweden und erstmals auch Frankreich. Das beflügelt!

Zudem konnte Nel mit dem japanischen Handelsgiganten ITOCHU Corporation (über 80 Milliarden Euro Jahresumsatz!) einen wichtigen strategischen Partner gewinnen. Der Aktienkurs kennt seit einigen Tagen nur noch eine Richtung. Es geht nach oben! Seit dem erfolgreichen Test der Jahrestiefs in der Vorwoche von 1,20 Euro konnte Nel schon über 20 Prozent aufsatteln. Heute geht es abermals fast fünf Prozent nach oben…

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

