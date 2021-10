DGAP-News: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Expansion Knaus Tabbert investiert 50 Millionen in Kapazitätserweiterung am Standort Jandelsbrunn (News mit Zusatzmaterial) 14.10.2021 / 11:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Knaus Tabbert AG, ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Deutschland und Europa, hat am Hauptsitz in Jandelsbrunn (D) mit dem Bau einer neuen Produktionshalle mit einem Investitionsvolumen von rund 50 Millionen Euro begonnen. Mit dem größten Neubauprojekt in der Unternehmensgeschichte wird die Produktionskapazität des Standorts signifikant erweitert. Das rund 21.500 m2 große Gebäude ist ein wichtiger Teil des 220 Millionen Euro schweren Investitionsprogramms, mit dem das Unternehmen seine mittelfristigen Wachstumsziele erreichen will. Im Rahmen seiner Unternehmensstrategie hat sich Knaus Tabbert das Ziel gesetzt, die Umsatzerlöse von derzeit rund 800 Millionen Euro (2020) bis zum Jahr 2025 auf rund 2 Milliarden Euro zu steigern.

"Wir investieren in die Zukunft von morgen. Der Neubau an unserem Hauptstandort ist ein entscheidender Schritt im Rahmen unseres Investitionsprogramms und ein wichtiger Beitrag für die künftige Entwicklung unseres Unternehmens", erläutert Werner Vaterl, COO der Knaus Tabbert AG, den Spatenstich für den Neubau. "Damit reagieren wir auf die große Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen in Europa und die neuen Herausforderungen durch Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Die Erweiterung unserer Kapazitäten mit dieser State-of-the-Art Fertigung für Aufbauten, erlaubt die Integration neuer, innovativer Technologien und Trends. Freizeitfahrzeuge werden leichter, effizienter und nachhaltiger werden und dafür können wir künftig bessere Lösungen anbieten."