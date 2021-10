Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Ein wichtiger Trend ist, dass die Investitionsabsichten der Unternehmen weitersteigen, genauso wie ihre Einstellungsbereitschaft", sagt Dr. Alexander Börsch,Chefökonom bei Deloitte. "Beide Werte liegen auf Rekordniveau, beziehungsweisenur noch knapp darunter. Gleichzeitig steigen die Investitionen in digitaleTechnologie als Reaktion auf die Corona-Krise. Hier deuten sich zwei langfristigsehr folgenreiche Entwicklungen an: Zum einen weiter zunehmende Knappheit aufden Arbeitsmärkten, die sich im laufenden Jahrzehnt durch die demographischeEntwicklung noch weiter verschärfen dürfte. Zum anderen könnten höhereInvestitionen in digitale Technologie die seit langem schwächelndegesamtwirtschaftliche Produktivität und somit das Wachstum erhöhen."Optimistische Stimmung überwiegt, auch für die eigenen UnternehmenDie befragten CFOs sehen in ihrer überwiegenden Mehrheit von drei Vierteln dieaktuelle Konjunkturlage vor allem in Deutschland und den USA sehr positiv,wohingegen die derzeitige Situation für China und die Eurozone etwas wenigeroptimistisch eingeschätzt wird. Die Aussichten für die nächsten 12 Monatebleiben grundsätzlich positiv, gehen aber im Vergleich zum Frühjahr merklichzurück. Gut die Hälfte der CFOs erwartet eine weitere Verbesserung derKonjunktur in Deutschland, der Eurozone, USA und China.Eine vergleichbar verhalten positive Einschätzung zeigt sich auch bei denAussichten für das eigene Unternehmen, wo 40 Prozent die Lage ihres Unternehmensoptimistischer und nur 17 Prozent pessimistischer als vor drei Monaten sehen.Besonders optimistisch zeigen sich aktuell der Handel sowie die Konsumgüter- unddie Technologieindustrie. Die Autoindustrie blickt indes sehr viel