Verleihung des Global Energy Prize an Preisträger aus Griechenland, Italien, Russland und den USA

Moskau (ots/PRNewswire) - Die Gala-Zeremonie der Global Energy Association

(https://globalenergyprize.org/en/2021/10/14/ceremony/) fand im Rahmen der

Russian Energy Week in Moskau statt.



Aufgrund von Covid-Einschränkungen wurde die Preisverleihung des Jahres 2020 auf

2021 verschoben.





Der stellvertretende russische Premierminister Alexander Novak überreichte diePreise an die Preisträger des Global Energy Prize 2020 und 2021. Die Zeremoniewurde vom Präsidenten der Global Energy Association, Sergey Brilev, geleitet.Die Preisträger von 2021:Zinfer Ismagilov (Russland) war Preisträger in der Kategorie "KonventionelleEnergie" für seinen Beitrag zur Chemie von Kohlenstoffmaterialien, zurheterogenen Katalyse und zum Klimaschutz.Suleyman Allakhverdiev (Russland) war Preisträger in der Kategorie"Nichtkonventionelle Energie" für seinen herausragenden Beitrag zur Entwicklungalternativer Energien, wissenschaftliche Errungenschaften beim Designkünstlicher Photosynthesesysteme, einen Zyklus wissenschaftlicher Arbeiten imBereich Bioenergie und Wasserstoffenergie.Yi Cui (USA) war Preisträger in der Kategorie "Neue Wege der Energieanwendung"für seine außergewöhnlichen Beiträge zum Design, der Synthese und derCharakterisierung von Nanomaterialien für Energie und Umwelt, insbesondere fürtransformative Innovationen in der Batteriewissenschaft.Die Preisträger von 2020:Carlo Rubbia (Italien) war Preisträger in der Kategorie "Konventionelle Energie"für die Förderung von nachhaltiger Energienutzung im Bereich der Atommüll- undErdgaspyrolyse.Peidong Yang (USA) war Preisträger in der Kategorie "NichtkonventionelleEnergie" für die bahnbrechende Erfindung der nanopartikelbasierten Solarzelleund der künstlichen Photosynthese.Nikolaos Hatziargyriou (Griechenland) wurde für seinen Beitrag zur Stabilitätvon Stromnetzsystemen durch den Wegbereiter von Smart- und Microgrid-Systemenunter Verwendung künstlicher Intelligenz in der Kategorie "Neue Wege derEnergieanwendung" ausgezeichnet."In der heutigen Welt ist Energie eine der Grundlagen der sozioökonomischenEntwicklung", erklärte Alexander Novak in seiner Rede während der Zeremonie."Und deshalb beeinflussen wissenschaftliche Entdeckungen auf diesem Gebiet denzukünftigen Weg, den unsere gesamte Zivilisation in der Entwicklung einschlagenmuss. Vor diesem Hintergrund wird der Global Energy Prize zu einem wegweisendenEreignis, das nicht nur die Zukunft des Kraftstoff- und Energiebereichs, sonderndie Menschheit als Ganzes widerspiegelt."