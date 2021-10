Seit mehr als zwanzig Jahren bietet das Finanzmagazin Cash mit seinem Ranking einen Überblick über die stärksten Finanzvertriebe in Deutschland. Einmal jährlich werden anhand der Provisionserlöse des abgelaufenen Geschäftsjahres die erfolgreichsten Branchenteilnehmer ermittelt und im Cash-Magazin veröffentlich. Auch in diesem Jahr wurde der Markt der Finanzvertriebe auf diese Art auf den Prüfstand gestellt, wobei insbesondere die Frage nach den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Branche im Zentrum der diesjährigen Erhebung stand. Das Ergebnis: Trotz der allgemeinwirtschaftlichen Folgen sind die deutschen Finanzvertriebe vergleichsweise gut durch die Coronakrise gekommen. Doch obwohl die Geschäfte im Jahr 2020 gut liefen, erlebten viele Unternehmen gegenüber den Vorjahreszahlen ein gebremstes Wachstum. Nicht so die ascent AG.

Cash-Siegel für die ascent AG: Karlsruher Finanzdienstleister erneut Sieger bei den Fonds-Spezialvertrieben Karlsruhe (ots) - Die ascent AG ist ein echter Dauergast auf der Cash-Hitliste der Finanzvertriebe: Auch in diesem Jahr steht der Finanzdienstleister aus Karlsruhe bei den Spezialvertrieben Deutschlands ganz oben und belegt im Segment "Investmentfonds" erneut Platz 1.

ascent AG erneut Sieger im Vertriebssegment "Investmentfonds"

Mit Provisionserlösen in Höhe von 13,10 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2020 positionierte sich die ascent AG in der jüngsten Cash-Hitliste solide unter den besten drei Spezialvertrieben für das Jahr 2021. In der Sparte "Investmentfonds" erwiesen sich die Karlsruher Fonds-Experten sogar wieder einmal als unschlagbar und belegten erneut den Spitzenplatz.

Dabei zählte die ascent AG zu den Finanzvertrieben, die ihre Provisionserlöse deutlich steigern konnten: Gemeinsam mit seinen insgesamt 136 Beratern erwirtschaftete der Finanzdienstleister ein Plus von fast sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von der in der Branche beobachteten Verlangsamung des Wachstums kann bei den Fonds-Spezialisten übrigens gar keine Rede sein: Mit dem Anstieg von 6,95 Prozent konnte man in Karlsruhe die Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahreswert von 5,27 Prozent sogar erneut steigern.



Das 15. Cash-Siegel für die ascent AG



Bereits seit 2013 ist die ascent AG ein Fixpunkt im Cash-Ranking der erfolgreichsten Spezialvertriebe Deutschlands. Mit dem diesjährigen Sieg haben die Fonds-Experten ihre Stellung als Marktführer erneut untermauert: Die diesjährige Erstplatzierung bedeutet, dass sich das Unternehmen nunmehr zum 15. Mal mit dem Cash-Siegel für den Spitzenreiter unter den Spezialvertrieben für Investmentfonds schmücken kann.