Pacifico Renewables Yield AG schließt Kaufvertrag zum Erwerb eines 14,1 MW Solarparks in den Niederlanden ab und verlängert strategische Partnerschaft

DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG / Schlagwort(e): Ankauf/Strategische Unternehmensentscheidung Pacifico Renewables Yield AG schließt Kaufvertrag zum Erwerb eines 14,1 MW Solarparks in den Niederlanden ab und verlängert strategische Partnerschaft 14.10.2021 / 12:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Rasantes Wachstum setzt sich fort - insgesamt 89,1 MW sollen in diesem Jahr erworben werden

Erwerb eines großen Solarparks in den Niederlanden mit langfristiger staatlicher Förderung

Erwerb finanziert aus dem Cashflow sowie durch die revolvierende Kreditlinie

Konformität mit der EU-Taxonomie geprüft

Strategische Partnerschaft weiterentwickelt und verlängert

Grünwald, 14. Oktober 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) (die "Gesellschaft"), ein unabhängiger Produzent von Strom aus erneuerbaren Quellen, hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb eines Solarparks in der Nähe von Hernen in den Niederlanden mit einer erwarteten installierten Leistung von ungefähr 14,1 MW unterzeichnet. Der Freiflächen-Solarpark wurde vom strategischen Partner der Gesellschaft, der Pacifico Energy Partners GmbH ("Pacifico Partners"), entwickelt. Daneben haben beide Parteien vereinbart, ihre Partnerschaft zu konkretisieren und zu verlängern.

Kaufvertrag für einen 14,1 MW Solarpark in den Niederlanden unterzeichnet

Der Solarpark befindet sich derzeit in der Bauphase und soll im ersten Quartal 2022 fertiggestellt werden. Das Projekt wird über eine Periode von 15 Jahren staatlich gefördert (SDE+) und verfügt über Landrechte, welche für mindestens 30 Jahre gesichert sind. Nach vollständiger Inbetriebnahme beträgt die jährliche Stromproduktion der Anlage mit Modulen in Ost-West-Ausrichtung voraussichtlich ungefähr 12,9 GWh was zu staatlich unterstützten jährlichen Umsatzerlösen während der Subventionsperiode von ungefähr 1,1 Mio. € führen würde.