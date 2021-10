Steinhoff-Tochter Pepco liefert! Aktie wieder auf dem Weg nach oben!

Heute hat die Steinhoff-Tochter Pepco ihre Geschäftsergebnisse für das abgelaufene Quartal veröffentlicht und dabei einen starken Wachstumskurs präsentiert. So verzeichnet das Unternehmen im Schlussquartal des Jahres 2020/2021 (das Wirtschaftsjahr läuft vom 1.10. bis 30.09.) einen Umsatz von mehr als 4,1 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von fast 20 Prozent! Insbesondere im stationären Handel wuchs die Bekleidungskette kräftig (+29%).

Solche Ergebnisse sind natürlich Balsam für die Seelen der geschundenen Steinhoff-Aktionäre. Über dem Konzern schwebt weiter das Damoklesschwert der Streitigkeiten mit den Gläubigern in Südafrika. Der Aktienkurs nutzt allerdings die tollen Pepco-Vorgaben und zieht heute an. Zur Stunde kostet eine Steinhoff-Aktie 0,166 Euro. Damit befindet sich der Kurs unverändert in Schlagdistanz zu der wichtigen Marke von 0,18 Euro. Kurzfristig sieht es also gut aus.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

