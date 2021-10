Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

UBS stuft CARREFOUR auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carrefour vor Zahlen am 20.Oktober auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Absatztrend dürfte im dritten Quartal ein träge gewesen sein, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am …