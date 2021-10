Gaskrise Weitere Energieversorger in Großbritannien geben auf Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.10.2021, 12:31 | | 13 0 | 0 14.10.2021, 12:31 | LONDON (dpa-AFX) - Wegen der stark gestiegenen Gaspreise haben am Mittwochabend erneut zwei Energieversorger in Großbritannien ihr Aus angekündigt. Die etwa 250 000 Kunden der Unternehmen Pure Planet und Colorado Energy werden nun von der Aufsichtsbehörde Ofgem zu anderen Energieanbietern übergeführt. Die Pure-Planet-Gründer machten neben den hohen Gaspreisen vor allem die Preisdeckelung der britischen Regierung für Privathaushalte für das Scheitern ihres Unternehmens verantwortlich. "Energieversorger müssen für die Differenz zwischen den Rekordkosten für Gas im Großhandel und dem, was sie Kunden berechnen dürfen, aufkommen", hieß es in einer Mitteilung. In Großbritannien mussten seit Anfang September bereits neun Energieversorger wegen der hohen Gaspreise Insolvenz anmelden. Das Land ist von dem Anstieg des Gaspreises am Weltmarkt besonders stark betroffen, weil es kaum Gas auf Vorrat hält./cmy/DP/jha







