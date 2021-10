Wiesbaden (ots) -



- Seit Launch im Frühjahr automobile Raritäten für mehr als 2,3 Millionen Euro

versteigert

- Präsenz bei IAA Mobility und Essen Motor Show im November

- Zahlreiche neue Kooperationspartner



Begeisterung und Herzrasen - seit Frühjahr revolutioniert die neue Auktions- und

Lifestyleplattform CooleKarren.com die Art und Weise, wie Youngtimer, Oldtimer

und andere automobile Träume den Besitzer wechseln. Fahrzeuge im Wert von rund

2,3 Millionen Euro wurden seitdem bereits versteigert - und die Fangemeinde der

Automobil- und Lifestyleplattform nimmt weiter zu. Unter anderem, weil der

Content-Bereich mit Insiderwissen und coolen Storys sukzessive erweitert wurde,

die Plattform auch als besonders nutzerfreundliche App verfügbar ist und weil

CooleKarren zuletzt auf der IAA Mobility in München glänzte. Doch auch für die

Zukunft ist viel geplant. So wird CooleKarren Ende November auf der Essen Motor

Show präsent sein, den Bereich Premium Selected Cars stärken, noch intensiver

auf handverlesenen Content setzen und für CoolStuff einen eigenen, neuen

Marktplatz schaffen. Klaus A. Westrick, Gründer und Geschäftsführer: "Wir sind

begeistert, wie gut sich CooleKarren.com bereits im Markt etabliert hat und wie

positiv die Resonanz ist. Das motiviert uns sehr und zeigt uns, dass wir auf dem

richtigen Weg sind."





CooleKarren.com ist einer der erfolgreichsten Neueinsteiger der vergangenenJahre im hart umkämpften Automobilmarkt, dem es gelang, wirtschaftlich raschFahrt aufzunehmen, hochkarätige Partner an Bord zu holen und die Herzen derAutomobilfans im Sturm zu erobern. So kooperiert CooleKarren.com seit Längeremmit Unternehmen und Marken wie Octane, Auto Motor Sport, Gault&Millau oderSantander und seit Kurzem auch mit neuen Partnern unterschiedlichster Bereiche,wie zum Beispiel den Premiumhändlern Mohr Group und Mirbach aus München, PaddockLegends oder der Motorworld München.Statement auf der IAA Mobility in MünchenMit der Motorworld München zeigte CooleKarren.com jetzt auch erfolgreich Präsenzauf der IAA Mobility Messe in München. Mit einem 40 qm großen Stand, denKooperationspartnern PLAYBOY und Fashion-Label Alpha Industries sowie mit einemechten Highlight als Blickfang - einem Isdera Imperator 108i - begeisterte diePlattform Tausende Messebesucher in Halle 4. Klaus Westrick weiter: "Wir wollenund müssen dort sein, wo Automobilfans unterwegs sind: im Netz, aber natürlichauch auf den großen Treffs der Branche."Von der Essen Motor Show in ein erfolgreiches Jahr 2022Deshalb wird CooleKarren.com Ende des Jahres auch gemeinsam mit dem MustangOwners Club auf einem 350 qm großen Stand der Essen Motor Show ausstellen. Undmit dem Rückenwind der Kultmesse im Ruhrgebiet hat sich die Plattform dann für2022 viel vorgenommen. Dazu zählt der konsequente Ausbau der Marktanteile inDeutschland. Klaus Westrick weiter: "Unsere Strategie ist klar: Bei uns könnensich Verkäufer und Käufer auf Qualitätsfahrzeuge, besten Service und sichereKaufabwicklung verlassen. Vor allem im Bereich Premium Selected Cars haben wireine echte Marktlücke gefüllt, nicht zuletzt, weil wir von Anfang an auf einbreites, aber dennoch handverlesenes Premiumhändlernetzwerk gesetzt haben."CoolStuff mit eigener PlattformEin echtes Schmankerl für Freunde des Besonderen gibt es in naher Zukunft auchnoch. So will CooleKarren.com für coole Lifestyleprodukte und Accessoires - ausdem automobilen, aber auch dem nicht automobilen Kosmos - einen eigenenOnlinemarktplatz schaffen. Bislang sind diese Produkte in der Rubrik CoolStufferhältlich gewesen. Klaus Westrick weiter: "Hier sehen wir absolutes Potenzial,so dass es einen eigenen Ableger geben wird. Mehr verraten wir aber noch nicht!"Weitere Informationen finden sich auf der Plattform: www.CooleKarren.com(https://coolekarren.com/de)Pressekontakt:Deutscher Pressestern®Caroline WittemannE-Mail: mailto:c.wittemann@public-star.deTel.: +49 611 39539-22Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155589/5046092OTS: CooleKarren.com