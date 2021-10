UBS stuft HSBC HLDGS auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jason Napier

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,85

Kursziel alt: 4,85

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 485 Pence belassen. Der Fokus liege unter anderem auf der Entwicklung in China - hier seien die Sorgen der Anleger mit Blick auf die Immobiliengeschäfte aber überzogen, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt habe die britische Bank gute Wachstumsperspektiven. 2022 sollte einen positiven Wendepunkt markieren./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2021 / 16:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2021 / 16:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.