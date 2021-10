Precisis schließt 20 Millionen Euro Finanzierungsrunde für seine bioelektrische Hirnstimulation ab

Ziele der Investition

Durch die zusätzlichen Finanzierungsmittel werden laufende klinische Studien sowie die Weiterentwicklung von EASEE(R), einem implantierbaren bioelektronischen Hirnstimulations-System, das völlig neue Ansätze in der Behandlung von Epilepsie verfolgt, unterstützt. Reagieren Patienten nur noch schwach oder gar nicht mehr auf Medikamente, stehen bisher lediglich Therapien zur Verfügung, die risikobehaftete operative Eingriffe bedeuten: Entweder die sogenannte Tiefenhirnstimulation, die Vagusnervstimulation oder die chirurgische Herausnahme des betreffenden Gehirnareals.

Mit EASEE(R) gibt es nun erstmals eine risikoarme und hocheffektive Alternative: Das EASEE(R)-Gerät liegt unsichtbar unter der Kopfhaut auf dem Schädelknochen, außerhalb des empfindlichen Hirngewebes. Damit steht ein Paradigmenwechsel in der Hirnstimulation an.

Die Partnerschaft zwischen Precisis und Cochlear Limited wird zum einen durch das Entwicklungs-Know How von Precisis im Bereich Hirnstimulation, zum anderen durch Cochlears Expertise im Bereich implantierbarer Geräte geprägt. Der Großteil der von Cochlear investierten Mittel ist zur Erreichung vordefinierter Meilensteine für EASEE(R) im klinischen und technischen Bereich ​​innerhalb der nächsten 18 Monate vorgesehen, einschließlich des Erhalts der CE-Kennzeichnung.

Angela Liedler, MD, CEO der Precisis AG, sagt: "Diese Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung der bioelektronischen Hirnstimulation. Damit können wir in Zukunft deutlich schneller wachsen und mehrere Projekte sowohl in Forschung & Entwicklung als auch in Vertrieb & Marketing starten. Vor allem aber kann unser bahnbrechendes Produkt EASEE(R) schon bald einer internationalen Gruppe von Epilepsiepatienten angeboten werden."