Plug Power: Der “Dealmaker” hat wieder zugeschlagen und verhilft Plug Power zu einem Comeback! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.10.2021, 12:47 | | 21 0 14.10.2021, 12:47 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Plug Power ist derzeit wieder mal so richtig Musik drin! Denn gleich zwei neue Deals kurbeln den Aktienkurs erneut so richtig an. Damit könnte der amerikanische Brennstoffzellenhersteller jetzt an die alten Erfolge aus dem vergangenen Jahr anknüpfen konnte. Anmerkung der Redaktion: Welche Chancen hat Plug Power jetzt an der Börse? Startet das ganz große Comeback? Und wie groß ist das Risiko? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier. So konnte CEO Andy Marsh jetzt gleich zwei Deals eintüten. So konnte der als “Dealmaker” bekannte Tausendsassa mit Airbus und Phillips 66 zwei starke Partner gewinnen. Bei Airbus geht es um die Nutzung von grünem Wasserstoff an Flughäfen und im Flugverkehr, während Phillips 66 die Infrastruktur zur Herstellung von Kraftstoffen auf grünen Wasserstoff umgebaut werden soll. An der Börse sorgte diese Nachricht für ein wahres Feuerwerk. So schoss der Kurs gestern mehr als zwölf Prozent nach oben! Erstmals seit Anfang Juli lag der Schlusskurs dabei über der Marke von 30 US-Dollar. Natürlich ist es bis zum All-Time-High im Bereich von 75 US-Dollar noch eine gewaltige Strecke, aber das verdeutlicht auch das Potenzial der Aktie! Fazit: Ist das der Startschuss für neue Aufwärtstrends bei Plug Power? Oder nur ein kurzes Strohfeuer? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Unternehmen und Aktie einmal genau unter die Lupe genommen. Wo liegen die Chancen? Und wo die Risiken? All das lesen Sie in unserer exklusiven Sonderstudie, die Sie hier kostenlos anfordern können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von PLUG POWER der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche PLUG POWER-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer