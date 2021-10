Euler Hermes sieht höheres Insolvenzrisiko wegen Gaspreisexplosion

Vor allem in Großbritannien hat Euler Hermes bereits eine Pleitewelle unter kleineren Versorgern ausgemacht, die wegen der Preisexplosion unter finanziellen Druck geraten seien. In einem normalen Jahr rutschten dort etwa sieben bis acht Versorger in die Pleite, so Euler-Hermes-Branchenanalyst Ano Kuhanathan. In diesem Monat (Stand: 11. Oktober) seien es bereits acht gewesen, "und die Zahl wird wahrscheinlich noch ansteigen". Tatsächlich kündigten am Mittwoch zwei weitere Energieversorger in Großbritannien ihr Aus an.

Euler Hermes wies darauf hin, dass die deutsche Marktstruktur im Energiesektor der Großbritanniens ähnele, "da sich das Land für die Liberalisierung des Energiesektors entschieden hat, um den Verbrauchern Wahlmöglichkeiten zu bieten und Monopole aufzulösen"./kf/DP/jha