Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert Verbundprojekt im Rahmen der Nationalen Strategie Künstliche Intelligenz (KI) der Bundesregierung und der Hightech-Strategie 2025 (FOTO)

Bonn/Köln/Berlin (ots) -- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert Verbundprojekt imRahmen der Nationalen Strategie Künstliche Intelligenz (KI) derBundesregierung und der Hightech-Strategie 2025- Intelligente Software soll Falschmeldungen mit Bezug auf Finanzmarktautomatisch und in Echtzeit erkennenDer Bonner Big Data-Pionier Stockpulse GmbH und das Kölner Institut fürWirtschaftsinformatik (CIIS) der Universität zu Köln starten ab Oktober 2021gemeinsam ein umfangreiches Forschungsprojekt zur automatischen Erkennung vonFalschmeldungen in Social Media mit Bezug auf den Finanzmarkt. Im Rahmen derNationalen Strategie Künstliche Intelligenz (KI) der Bundesregierung sowie derHightech-Strategie 2025 wird das Verbundprojekt maßgeblich durch dasBundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Ziel des Vorhabensist es, eine intelligente Software zu entwickeln, die so genannte "Fake News",die vor allem durch "bösartige" Social Bots oder Fake Accounts generiert undverbreitet werden, automatisch und praktisch in Echtzeit erkennt, kategorisiertund an entsprechende Stellen meldet, wie etwa Aufsichts- undRegulierungsbehörden, interne Überwachungsstellen von Börsenplatzbetreibernsowie an Banken und Finanzdienstleister. Das Verbundprojekt hat eine Laufzeitvon 30 Monaten, arbeitet unter dem offiziellen Titel "AFFIN: Automatisierte unddigitale Forensik öffentlich verfügbarer Daten im Finanzbereich" und wird unterdem Förderkennzeichen 01IS21045A beim BMBF geführt."Stockpulse hat sich seit mehr als zehn Jahren auf das Einsammeln, Strukturierenund Analysieren von Nachrichten und Meinungen aus Social Media mit eindeutigemFinanzmarktbezug spezialisiert. Das ist für das relativ junge Format SocialMedia eine einzigartige Historie. Insbesondere seit dem Jahr 2014 stellen wireine überproportionale Zunahme von zweifelhaften Beiträgen und offensichtlichenFake News fest, die klar auf eine Manipulation von Aktienkursen zielen", sagtDr. Stefan Nann, Geschäftsführer der Stockpulse GmbH. "Mit dem neuenForschungsprojekt werden wir die Erkennung von Fake News und insbesondere auchdie Weiterleitung in Echtzeit an relevante Behörden oder Überwachungsstellenmassiv verbessern können. Zudem wird die zu entwickelnde Systematik - leichtadaptiert - auch für andere, gesellschaftlich relevante Bereiche genutzt werdenkönnen, um die dort verbreiteten Fake News möglichst automatisiert erkennen zukönnen".Stockpulse arbeitet bereits seit dem Jahr 2019 für dieHandelsüberwachungsstellen der weltweit größten Börsenplatzbetreiber und besitztdadurch im Bereich der automatisierten Erkennung von Falschmeldungen einen