Edgemont schließt erweitertes Phase-1-Bohrprogramm auf dem Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Dungate ab

Das Bohrprogramm war ursprünglich darauf ausgelegt, mehrere große IP-Anomalien mit hoher Aufladbarkeit, die mit starken Magnetik-Anomalien zusammenfallen, zu überprüfen. Diese Anomalien wurden von Edgemont im Jahr 2020 identifiziert und sind noch nie mittels Bohrungen in der Tiefe überprüft worden. Die Feldarbeiten vor diesem Bohrprogramm ergaben, dass die IP- und Magnetik-Anomalien mit einer porphyrischen Intrusion in Zusammenhang stehen.

Da die Bohrungen dem Zeitplan voraus und die Bohrgeräte weiterhin verfügbar waren, wurde das Phase-I-Bohrprogramm auf insgesamt sieben (7) Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.429 m erweitert. Die siebte Bohrung (DDH 2021-006) wurde dem Programm hinzugefügt, um ein magnetisches Hoch südöstlich der IP-Hauptanomalie Dungate zu überprüfen. Diese Bohrung wurde auf 525 m verlängert, um in der Tiefe Bereiche unter der IP-Anomalie zu überprüfen. Sie endete in vererzten Porphyr.

Vier der bei Dungate niedergebrachten Bohrungen überprüften eine starke zusammenhängende IP-Anomalie mit hoher Aufladbarkeit (mehr als 60 mv/v), die einen Durchmesser von etwa 1,2 km besitzt. Zwei der letzten drei Bohrungen (DDH 2021-004 und -005) überprüften eine andere mögliche Intrusion, die wesentlich größer ist und sich unter den Deckschichten nördlich des ursprünglichen Vorkommens Dungate befindet. Sechs der sieben Bohrungen stießen auf einen mit Sulfid vererzten Porphyr. Eine Bohrung (DDH 2021-005) verblieb im vulkanischen Wirtsgestein, enthielt jedoch über ihre gesamte Länge mit Gängen und Klüften in Zusammenhang stehende Sulfide. Eine Karte mit Lage der bei Dungate niedergebrachten Bohrungen kann hier abgerufen werden:

Lage der Bohrungen 2021

Basierend auf ersten Beobachtungen scheint es, dass alle Bohrungen eine Sulfidvererzung durchteuft haben, die zur Erklärung der IP-Anomalien ausreicht. Die Vererzung mit vielen disseminierten Sulfiden und Verdrängungssulfiden, die gut ausgebildeten Quarz- und Sulfidgänge und einer Alteration, weisen daraufhin, dass dies Teil eines großen vererzten Systems ist. Chalkopyrit und Molybdän wurden in Bohrkernen innerhalb des Porphyrs und auch in den vulkanischen Wirtsgesteinen beobachtet. In zwei Bohrungen wurden Quarz-Sulfid-Brekzien angetroffen, doch der große Abstand zwischen den Bohrungen verhindert eine Korrelation dieser Zonen. Die Bohrkernprotokollierung, das Zersägen und die Probenahme sind im Gange und werden in den nächsten Wochen fortgesetzt. Die Analyseergebnisse werden gemeldet, sobald sie vorliegen und interpretiert wurden.