Dortmund (ots) - Spätestens seit der Corona-Krise ist klar, dass Unternehmen dieDigitalisierung nicht länger vor sich herschieben können. Gleichzeitig zeigt deraktuelle Bericht des Weltklimarats, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz oben aufder To-Do-Liste stehen muss. Was also zuerst angehen? Beides, sagt Prof. Dr.Ulrich Lichtenthaler, der an der International School of Management (ISM) zumZusammenspiel von Digitalisierung und Nachhaltigkeit forscht. Im Vorfeld desCampus Symposium 2021, das unter dem Motto "Verantwortung übernehmen - inDigitalisierung. Nachhaltigkeit. Mobilität." steht, spricht er über dieKombination der Megatrends.Digitalisierung und Nachhaltigkeit werden oft im selben Atemzug genannt, wenn esum die großen Aufgaben unserer Zeit geht. In Unternehmen werdenDigitalisierungsstrategien geschmiedet und Sustainability Manager eingestellt -viel zu selten werden die Themen aber zusammengedacht, sagt Prof. Dr. UlrichLichtenthaler. "Bisher werden Digitalisierung und Nachhaltigkeit in derÖffentlichkeit meist noch relativ unabhängig diskutiert. Auch viele Unternehmenhaben spezielle strategische Initiativen gestartet, die sich der digitalenTransformation oder Sustainability widmen, aber nur ganz selten demZusammenspiel der beiden", so der Experte. Dabei sind die Wechselwirkungenzahlreich, im Positiven wie im Negativen. "Der Energieverbrauch und dieEmissionen durch digitale Produkte und Dienstleistungen stellen eine dunkleSeite der Digitalisierung dar. Gleichzeitig können digitale Lösungen aber auchpositiv zur Nachhaltigkeit beitragen, indem Emissionen gesenkt werden. ZumBeispiel geht man davon aus, dass mit digitalen Lösungen die Suche nachParkplätzen in Innenstädten deutlich reduziert und damit das Verkehrsaufkommenum mindestens zehn Prozent verringert werden kann. Im ersten Schritt ist esdaher wichtig, dass sowohl Firmen als auch wir alle die positiven und negativenWechselwirkungen von Digitalisierung und Nachhaltigkeit anerkennen."Während gerade Betreiber großer Rechenzentren wie Google von effizientemDatenmanagement profitieren oder sich sogenannte CleanTech-Start-ups ganz aufdigitale Anwendungen zur Steigerung der Nachhaltigkeit konzentrieren, istDigitainability, also die Kombination aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit,kein Nischenthema. "Es lohnt sich in fast allen Bereichen, zumindest einmal überdiese Chancen nachzudenken, gerade auch dort, wo Digitalisierung undNachhaltigkeit bisher so gut wie keine Rolle spielen", sagt Lichtenthaler.