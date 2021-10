Sativa Wellness Group kündigt telemedizinischen Beratungsdienst an Nachrichtenquelle: IRW Press | 14.10.2021, 13:06 | | 29 0 | 0 14.10.2021, 13:06 | Vancouver, BC, 14. Oktober 2021 / Sativa Wellness Group Inc. (CSE: SWEL) („Sativa Wellness“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Eröffnung seiner 70. Goodbody-Klinik den Online-Telemedizindienst („Virtual GP Service“) des Unternehmens eingeführt hat. Der Virtual GP Service bietet allen Kunden des Unternehmens die Möglichkeit, die Ergebnisse ihres Wellness-Tests mit einer virtuellen medizinischen Beratung nachzuverfolgen. Dieser Vertrag mit „The GP Service“ ist der nächste Schritt in der Strategie des Unternehmens, ein Portfolio privater Gesundheitsdienstleistungen zu entwickeln. Der Service ist abrufbar unter: https://thegpservice.co.uk/goodbody/ Geremy Thomas, Executive Chairman, sagt: „Wir freuen uns, unsere Wellness-Produkte und -Dienstleistungen an mehr Standorten mehr Kunden anzubieten. Mit unserem schnell wachsenden Netzwerk an Kliniken ist der Zugang zu Arztkonsultationen der nächste logische Schritt, um eine komplette Wellness-Lösung anzubieten.“ Atul Devani, CEO von GP Service, fügte hinzu: „Wir freuen uns, als Telemedizin-Partner für die Sativa Wellness Group ausgewählt worden zu sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und den Service für ein einzigartiges Angebot weiterzuentwickeln.“ Die Directors des Unternehmens übernehmen die Verantwortung für den Inhalt dieser Mitteilung. Im Namen des Board of Directors, Marc Howells Chief Executive Officer Sativa Wellness Group Inc. +44 (0) 20 7971 1255 enquiries@sativawellnessgroup.com www.sativawellnessgroup.com Anne Tew Chief Financial Officer Sativa Wellness Group Inc. +44 (0) 20 7971 1255 enquiries@sativawellnessgroup.com www.sativawellnessgroup.com Weder die kanadische Wertpapierbörse noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie in den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen können. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen nur die Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Sativa liegen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "nicht antizipiert" oder "glaubt", "der Plan ist" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen gekennzeichnet sein oder können Aussagen darüber enthalten, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "würden" oder "ergriffen werden", "fortgesetzt werden", "auftreten werden", "erreicht werden". Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt, dass der Online-Telemedizindienst der nächste Schritt zur Entwicklung eines Portfolios privater Gesundheitsdienstleistungen ist, die Strategie des Unternehmens, ein Portfolio privater Gesundheitsdienstleistungen zu entwickeln, und der Plan des Unternehmens, eine komplette Wellness-Lösung anzubieten. Obwohl Sativa davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen verwendet wurden, und die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht auf solche Informationen und Aussagen verlassen, und es kann keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen und Aussagen erwartet werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und beinhalten, ohne darauf beschränkt zu sein, dass der Online-Telemedizindienst der nächste Schritt in der Strategie des Unternehmens ist und die Strategie des Unternehmens, ein Portfolio von privaten Gesundheitsdienstleistungen zu entwickeln. 