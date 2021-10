Cyberagentur-Chef Hummert fordert ein Umdenken in der Cybersicherheitsforschung

Berlin (ots) - Der neue Chef der Cyberagentur, Christian Hummert, fordert ein

Umdenken bei der Cybersicherheitsforschung in Deutschland. Gerade dort, wo

private Geldgeber vor Investitionen zurückschrecken, müsse der Staat mehr in

Hochrisikotechnologie investieren. "Wir müssen jetzt mit der Forschung von

Themen beginnen, die in zehn oder 15 Jahren entscheidende Fähigkeiten

ermöglichen könnten", sagte er im Interview mit dem Fachinformationsdienst

Tagesspiegel Background Cybersecurity. So seien Unternehmen und Verwaltung auch

in Zukunft geschützt. Dabei sollten in Deutschland gezielt Nischentechnologien

gefördert werden, für die es noch keine großen Förderprojekte gebe. Es sei nicht

damit getan, "Geld einfach auf einen Haufen zu werfen", sagt Hummert.



Der 42-jährige Informatiker leitet die Cyberagentur seit Anfang Oktober. Die

bundeseigene GmbH wurde 2020 von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Halle (Saale)

gegründet. Mit einem Budget von 350 Millionen Euro soll die Cyberagentur

wichtige Trends identifizieren und konkrete Forschungsaufträge an die deutsche

Cybersicherheitscommunity vergeben. Die aktuelle Ausschreibung der Cyberagentur

unterstützt die Erforschung von Schnittstellen zwischen Gehirn und Computern.







Universitäten, Unternehmen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen

entstehen. "Eines meiner Ziele ist es, dafür auch einen Cyber-Inkubator

einzurichten und Start-ups im Bereich Cybersicherheit gezielt zu fördern",

erklärte Hummert gegenüber Tagesspiegel Background Cybersecurity.



Als inoffizielles Vorbild der deutschen Cyberagentur gilt die vom US-Militär

finanzierte Forschungseinrichtung DARPA oder die enge Verknüpfung der

israelischen Start-up-Szene mit dem Militär. Auch die israelische

Spionagesoftware Pegasus soll eng verwoben mit der Armee in Israel entwickelt

worden sein. Hummert betonte jedoch im Interview mit Tagesspiegel Background

Cybersecurity, man wolle sich gerade nicht an solchen internationalen Vorbildern

orientieren. "Viele Dinge, die in anderen Ländern gemacht werden, passen nicht

zu uns, unseren Werten und unserem Menschenbild." Auch der Datenschutz sei ein

Cybersicherheitsthema und da sei Europa weltweit führend. Daher müsse man eigene

Forschungswege gehen.



Mit Blick auf die IT-Sicherheitslage in Unternehmen und Verwaltung in

Deutschland nannte Hummert den Mittelstand sowie die Industrie als besondere

Herausforderungen. "Schauen Sie zum Beispiel die Energieversorgung an: Es gibt

viele heterogene Player auf dem Markt, die Versorgung ist dezentral organisiert.

Das hat einen großen Vorteil: Ein Cyberangriff auf einen Versorger schaltet

nicht das ganze Land ab. Die Kehrseite der Medaille ist, dass Sie die IT-Systeme

vieler eher mittelständischer Unternehmen schützen müssen. Mancherorts ist die

IT, vorsichtig gesagt, etwas in die Jahre gekommen."



Die Cyberagentur will in Kürze weitere Förderungen für IT-Sicherheit starten.

Hummert kündigte Projekte zur Sicherheit von autonom fahrenden Fahrzeugen und

Künstlicher Intelligenz an. Auch die Sicherheit von Computerchips aus Asien sei

ein Thema, das zu gegebener Zeit ausgeschrieben werde.



Vollständiges Interview online unter: https://background.tagesspiegel.de/da-wo-w

agniskapital-fehlt-braucht-es-den-staat



Pressekontakt:



Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/2790/5046209

OTS: Der Tagesspiegel





In den nächsten Jahren soll um die Cyberagentur ein Ökosystem unterschiedlicherUniversitäten, Unternehmen und außeruniversitären Forschungseinrichtungenentstehen. "Eines meiner Ziele ist es, dafür auch einen Cyber-Inkubatoreinzurichten und Start-ups im Bereich Cybersicherheit gezielt zu fördern",erklärte Hummert gegenüber Tagesspiegel Background Cybersecurity.Als inoffizielles Vorbild der deutschen Cyberagentur gilt die vom US-Militärfinanzierte Forschungseinrichtung DARPA oder die enge Verknüpfung derisraelischen Start-up-Szene mit dem Militär. Auch die israelischeSpionagesoftware Pegasus soll eng verwoben mit der Armee in Israel entwickeltworden sein. Hummert betonte jedoch im Interview mit Tagesspiegel BackgroundCybersecurity, man wolle sich gerade nicht an solchen internationalen Vorbildernorientieren. "Viele Dinge, die in anderen Ländern gemacht werden, passen nichtzu uns, unseren Werten und unserem Menschenbild." Auch der Datenschutz sei einCybersicherheitsthema und da sei Europa weltweit führend. Daher müsse man eigeneForschungswege gehen.Mit Blick auf die IT-Sicherheitslage in Unternehmen und Verwaltung inDeutschland nannte Hummert den Mittelstand sowie die Industrie als besondereHerausforderungen. "Schauen Sie zum Beispiel die Energieversorgung an: Es gibtviele heterogene Player auf dem Markt, die Versorgung ist dezentral organisiert.Das hat einen großen Vorteil: Ein Cyberangriff auf einen Versorger schaltetnicht das ganze Land ab. Die Kehrseite der Medaille ist, dass Sie die IT-Systemevieler eher mittelständischer Unternehmen schützen müssen. Mancherorts ist dieIT, vorsichtig gesagt, etwas in die Jahre gekommen."Die Cyberagentur will in Kürze weitere Förderungen für IT-Sicherheit starten.Hummert kündigte Projekte zur Sicherheit von autonom fahrenden Fahrzeugen undKünstlicher Intelligenz an. Auch die Sicherheit von Computerchips aus Asien seiein Thema, das zu gegebener Zeit ausgeschrieben werde.Vollständiges Interview online unter: https://background.tagesspiegel.de/da-wo-wagniskapital-fehlt-braucht-es-den-staatPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/2790/5046209OTS: Der Tagesspiegel