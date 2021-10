ONEPROJECTS GIBT NEUE FINANZIERUNG IN HÖHE VON 17 MILLIONEN DOLLAR BEKANNT, UM ENTWICKLUNG DER 4D-HERZBILDGEBUNGSTECHNOLOGIE VORANZUTREIBEN

OneProjects, Entwickler einer Technologie zur vierdimensionalen (4D) Bildgebung des Herzens, gab heute eine neue Finanzierung in Höhe von insgesamt 17 Mio. USD bekannt. Die Finanzierung setzt sich zusammen aus einer Serie-A2-Finanzierung in Höhe von 8 Mio. USD sowie zweier Förderprojekte in Höhe von 9 Mio. USD.

