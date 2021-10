Versus Systems fördert Fan-Engagement für mehrere NHL-Teams zu Beginn der Hockey-Saison 2021-2022

Los Angeles, 14. Oktober 2021 – Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit 11 Teams der National Hockey League eingegangen ist, um die Interaktion dieser Teams mit ihren Millionen von Fans weltweit zu fördern, da die neue NHL-Saison 2021-2022 diese Woche beginnt. Versus wird eine Kombination aus professionellen Services und seiner neuen interaktiven- und Belohnungsplattform nutzen, um die Fanbindung für jedes NHL-Team zu managen, während das Unternehmen sein Wertangebot für Partner erweitert. Versus wird im Laufe der Saison auch weitere Teams hinzufügen.

Das Geschäftsmodell von Versus Systems konzentrierte sich in der Vergangenheit auf seine professionellen Dienstleistungen unter Einsatz seiner umfassenden Expertise in der maßgeschneiderten Softwareentwicklung und branchenführenden Live-Event-Produktion. Während die professionellen Dienstleistungen mit neuen Partnerschaften weiter wachsen, hat das Unternehmen sein Angebot nun auf zwei Arten erweitert: Softwarelizenzierung/Abonnements und Umsatzbeteiligung in der Werbung.

Softwarelizenzierung und Abonnements, der am schnellsten wachsende Teil des Unternehmens, ermöglichen Teams, Ligen und anderen Live-Event-Partnern die Nutzung der interaktiven- und Belohnungsplattform von Versus, um mit ihrem Publikum zu interagieren und es zu belohnen, sowohl am Veranstaltungsort als auch zu Hause.

Das Teilen der Werbeeinnahmen ermöglicht es Marken, Agenturen und Sponsoren, ihre Produkte, Angebote und Prämien in von Versus freigeschalteten interaktiven Inhalten zu platzieren. Versus teilt die Einnahmen aus diesen Partnerschaften und Prämien mit seinen Content-Partnern, Teams, Ligen und anderen.

„Wir freuen uns über die Aktualisierungen des Geschäftsmodells von Versus Systems und unsere Produktangebote. Wir freuen uns darauf, unserer wachsenden Liste an Partnern, darunter mehrere Teams in der NHL, neue Werte zu bieten. Versus ist durch sein professionelles Service-Team hervorragend für die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Fan-Engagements positioniert. Durch Softwarelizenzierung und gemeinsame Nutzung von Werbeeinnahmen können wir unsere Partner in die Lage versetzen, ihre Beziehungen zu ihren Fans zu intensivieren“, sagte Matthew Pierce, Gründer und CEO von Versus Systems.