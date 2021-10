UBS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

13:12 Uhr AKTIE IM FOKUS: Nordex-Plus nach Auftragsdaten nur Tropfen auf heißem Stein dpa-AFX | Weitere Nachrichten

12:42 Uhr Zahlen der Netzagentur: Lichtblick im stockenden Windenergie-Ausbau dpa-AFX | Weitere Nachrichten

13.10.21 Vestas Aims for Zero-Waste Wind Turbines by 2040 PLX AI | Analysen

11.10.21 Vestas Slips as BofA Says Consensus Is Too Optimistic PLX AI | Analysen

11.10.21 JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Neutral' dpa-AFX Analysen | Analysen: andere

06.10.21 KEPLER CHEUVREUX stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy' dpa-AFX Analysen | Analysen: kaufen

06.10.21 Vestas Falls as Kepler Is Increasingly Concerned About Onshore Margins Next Year PLX AI | Analysen