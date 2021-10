Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Pacifico Renewables kauft Solarpark-Projekt in den Niederlanden Die Pacifico Renewables Yield AG meldet einen weiteren Zukauf nach dem jüngsten Windenergie-Deal in Polen. In den Niederlanden wird man ein Solarenergieprojekt mit einer erwarteten installierten Leistung von ungefähr 14,1 Megawatt übernehmen. Zum …