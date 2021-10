Gütersloh (ots) -



- Berichtsschwerpunkt: die Klimastrategie des Unternehmens

- Ziel: CO2-Emissionen der Produkte um weitere 15 Prozent reduzieren



Um rund 72 Prozent hat Miele die Stromverbräuche seiner Waschmaschinen auf Basis

des Energielabels in den letzten 20 Jahren gesenkt, bei zugleich weiterer

kontinuierlicher Verbesserung von Komfort und Performance. Diese und rund 70

weitere Kennzahlen präsentiert der Gütersloher Familienkonzern in seinem gerade

veröffentlichten zehnten Nachhaltigkeitsbericht. Ebenfalls im Fokus: der

vielfältige Nutzen, der sich aus der besonderen Langlebigkeit der

Waschmaschinen, Geschirrspüler und anderer Geräte von Miele ergibt - für die

Kundinnen und Kunden wie für die Umwelt. Übergreifender Schwerpunkt des neuen

Berichts ist die Klimastrategie der Miele Gruppe. Zudem liefert er den

Aufsatzpunkt für die weiteren Zielbestimmungen im Rahmen der neuen

Nachhaltigkeitsstrategie von Miele.





"Auch und gerade in turbulenten Zeiten halten wir daran fest, unsereNachhaltigkeitsziele zu verfolgen", so die fünfköpfige Geschäftsleitung in ihremVorwort. Der jetzt vorgelegte Nachhaltigkeitsbericht dokumentiere dieFortschritte und Erfolge, die in den Berichtsjahren 2019 und 2020 erzielt wordenseien. Tatsächlich hat die Nachhaltigkeit von Hausgeräten viele Facetten:Lebensdauer, Zuverlässigkeit und Reparierbarkeit sind wichtige Kriterien undebenso die Energie- und Ressourceneffizienz der Geräte im täglichen Gebrauch."Alle diese Aspekte greifen ineinander und ergeben ein Gesamtbild", erläutertDr. Markus Miele, Geschäftsführender Gesellschafter der Miele Gruppe, "wobei dieNutzungsphase den größten Anteil an der Umwelt- und Klimabilanz von Hausgerätenhat."Miele orientiert sich am zentralen Ziel des Pariser Klimaabkommens, die globaleErderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Diewissenschaftlich fundierte Bestätigung der Klimaziele von Miele durch dieweltweit anerkannte Science Based Targets initiative (SBTi) 2021 unterstreichtdas einmal mehr. So hat sich Miele nun zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen ausder Nutzungsphase seiner im Jahr 2030 verkauften Haus- und Gewerbegeräte umweitere 15 Prozent zu senken - verglichen mit den 2019 verkauften Geräten(entsprechend Scope 3.11 der Bilanzierung nach dem internationalen Standard desGreenhouse Gas Protocol). "In Anbetracht dessen, was wir in den vergangenenJahren hierbei schon erreicht haben, ist das ein sehr anspruchsvolles Ziel",betont Markus Miele anlässlich der Berichtsveröffentlichung.Bereits im Sommer verkündete Miele, 2021 an allen Standorten CO2-neutral zu sein(Scope 1 und 2 gemäß dem Greenhouse Gas Protocol). Erreicht wurde dies etwa