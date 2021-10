Karlsruhe (ots) - Online-Shop Besitzer und Amazon-Verkäufer stehen in der

heutigen Zeit immer wieder vor den gleichen Herausforderungen.



Shop-Betreiber bleiben oft auf einem Umsatz-Level stehen, weil ihnen eine

glasklare Vorgehensweise fehlt, mit der sie ihr Unternehmen skalieren können.



Amazon-Reseller dagegen begehen oftmals den fatalen Fehler und bauen nicht früh

genug eine eigene Marke auf. Dadurch bleiben sie von Drittplattformen wie Amazon

abhängig und müssen sich deren Vorschriften beugen. Außerdem verzichten sie auf

eine höhere Marge, weniger Aufwand und die Sicherheit, die ihnen ein Online-Shop

eigentlich bieten würde.





In beiden Fällen verschwenden Online-Shops und Amazon-Verkäufer langfristig eineMenge Potenzial - und dass, obwohl die aktuelle Zeit eigentlich die idealenGrundvoraussetzungen bietet, sich langfristig am Markt durchzusetzen."Der Online-Handel wächst gerade enorm. Die Karten werden jetzt verteilt. Werjetzt frühzeitig handelt, gewinnt einen riesigen Vorsprung gegenüber derKonkurrenz."- Jonas Greul (24) - Gründer & GeschäftsführerP&G MEDIA GMBHDie erfolgreichste Agentur für Online-Shops im DACH-RaumAls Experten in der E-Commerce Branche haben Marco Pflugbeil und Jonas Greul vonder P&G Media GmbH bereits über 100 E-Commerce-Unternehmen dabei geholfen, eineneigenen Onlineshop von Anfang an richtig aufzubauen oder bereits bestehendeShops so aufzusetzen, sodass diese monatlich 5 bis 7-stellige Umsätzegenerieren.Dabei überlassen sie den Erfolg ihrer Kunden nicht dem Zufall: Die beidenGründer nutzen erfolgserprobte Systeme, die in der Praxis nachweislichfunktionieren.Es ist daher kein Wunder, dass die P&G Media GmbH zu den gefragtesten E-CommerceAgenturen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört.3 Fehler, die man als Online-Shop vermeiden sollte- P&G Media erklärtDer Traum vieler Menschen: Geld verdienen, während man schläft. Ja, das ist inden meisten Fällen der entscheidende Grund, weshalb sich viele Unternehmer dafürentscheiden, ein E-Commerce-Business aufzubauen.Nicht selten läuft es gerade am Anfang für viele Starter hervorragend: Sobaldman das richtige Produkt gefunden hat, gehen die ersten Bestellungen ein und dieersten Umsätze machen sich ebenfalls auf dem Konto bemerkbar. Schnell kommt manjedoch an einen Punkt, an dem man auf der Stelle tritt.Die Ursache dafür sind häufig Fehler, die sich im Shop und im Marketingsystemeingeschlichen haben. Marco Pflugbeil erklärt, welche Fehler man unbedingtvermeiden sollte, um von Anfang an alles richtig zu machen."Das Problem liegt darin, dass viele Online-Shops schon bei den grundlegenden