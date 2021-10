Die Evolution der Lebensmittel - Nabati Foods pflanzliche Flüssigeier jetzt bei Sobeys und IGA

Die Nabati Foods Global Inc. (ISIN: CA62955C1086 ; WKN: A3C4PW ), ein kanadisches Food-Tech-Unternehmen, das gesundheitsbewussten Verbrauchern natürliche, pflanzliche, gluten-, gentechnikfreie und milchfreie Vollwertkost anbietet, freut sich bekannt zu geben, dass Nabati Plant Eggz(TM) jetzt in fast 300 Sobeys- und IGA-Lebensmittelgeschäften in ganz Quebec erhältlich sind.

Nabati Foods wurde in Edmonton gegründet und bietet ein ausgeprägtes Angebot an Desserts, Käsealternativen und pflanzlichen Fleischprodukten. Alle Produkte von Nabati Foods werden in Kanada hergestellt und sind koscher, vegan, eifrei, milchfrei, glutenfrei und ohne GVO oder raffinierten Zucker hergestellt.



"Sobeys" gilt als zweitgrößter Lebensmittelhändler in Kanada mit mehr als 1.500 Geschäften im ganzen Land. Nabati Plant Eggz(TM) ist das erste pflanzliche flüssige Eiprodukt, das von einem kanadischen Unternehmen hergestellt wird. Es wird in 355ml Flaschen verkauft und aus gesunden Zutaten wie Lupinen- und Erbsenprotein hergestellt. Jede Portion ist ernährungsphysiologisch mit traditionellen Eiern vergleichbar, mit 100 Kalorien pro Portion und sechs Gramm Protein, zwei Gramm Ballaststoffen und ohne Cholesterin. Das Produkt ist auch reich an Vitamin A, Vitamin E, Riboflavin, Niacin, Vitamin B12 und Pantothensäure und kann auf die gleiche Weise gekocht werden, wie herkömmliche Eier gekocht werden, in einer Vielzahl von Gerichten, einschließlich Quiches, Rührei und anderen Favoriten.

"Sobeys ist eine führende Lebensmittelmarke in Kanada und ein von familiengeführtes Unternehmen wie Nabati Foods", sagte Ahmad Yehya, CEO von Nabati Foods und führte weiter aus: "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit unserem wachsenden Portfolio an Lebensmittelprodukten die Evolution der Lebensmittel anführen. Wir sind sehr stolz auf Nabati Plant Eggz(TM) und die Tatsache, dass wir eine sojafreie, glutenfreie, pflanzliche Flüssigei-Option geschaffen haben, die das gleiche Erlebnis wie herkömmliche Hühnereier bietet. Es ist eine große Ehre, diese aufregende Rolle in der Entwicklung der Lebensmittel spielen zu können und dieses neue Produkt jetzt mit Sobeys und IGA mehr unserer Kunden in Quebec zur Verfügung zu stellen. Nach der Einführung des Produkts in ganz Kanada im Juli war das Feedback unserer Kunden unglaublich positiv. Wir freuen uns sehr, das klassische Frühstückserlebnis denjenigen zurückgeben zu können, die tierische Produkte oder andere Produkte mit Soja, Gluten und anderen Allergenen ausschneiden."