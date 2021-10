SKODA iV-Modellpalette in Deutschland erfolgreich (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Fast 33.000 Bestellungen für ein elektrifiziertes

> Starker Zuwachs im wichtigen Segment der Firmen- und Flottenkunden> Coupé-Version des ENYAQ iV feiert im Frühjahr 2022 ihre Weltpremiere> Nutzer von SKODA iV-Modellen haben mit der Powerpass-App und -Ladekarteeuropaweit Zugriff auf mehr als 200.000 LadestationenSKODA ist in Deutschland auf dem besten Weg, den Absatz elektrifizierteriV-Modelle im Vergleich zum Vorjahr zu verdreifachen: In den ersten neun Monatendes Jahres verzeichnete die Marke hierzulande fast 33.000 Kundenbestellungen.2020 hatte SKODA rund 10.000 iV-Neuzulassungen realisiert. Derbatterieelektrische ENYAQ iV ist mit 17.000 Bestellungen in den ersten dreiQuartalen der iV-Bestseller vor den Plug-in-Hybridmodellen OCTAVIA iV(Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,4 - 1,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 31- 28 g/km) und SUPERB iV (Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,7 - 1,4 l/100 km,CO2-Emissionen kombiniert 35 - 32 g/km). Ein besonders großes Wachstum gelang imwichtigen Marktsegment der Firmen- und Flottenfahrzeuge.Die SKODA Submarke iV schreibt im laufenden Jahr eine starke Erfolgsgeschichte.Das ehrgeizige Ziel, in Deutschland das Ergebnis des Vorjahres von rund 10.000Einheiten in 2021 zu verdreifachen, ist in Sichtweite: Bis Ende September 2021konnte das Unternehmen auf dem hiesigen Markt schon fast 33.000Kundenbestellungen für ein iV-Modell verzeichnen. Kaum zwei Jahre nach dem Startder iV-Familie umfasst das Modellangebot drei Plug-in-Hybride in den BaureihenOCTAVIA und SUPERB sowie den rein batterieelektrischen ENYAQ iV, der sich binnenweniger Monate zum Verkaufsschlager entwickelte.Der ENYAQ iV basiert auf der MEB-Plattform des Volkswagen Konzerns. Er wurde imlaufenden Jahr in Deutschland bereits über 17.000 Mal geordert. Damit hat dasrein elektrische SUV-Flaggschiff die OCTAVIA iV -Varianten von der Spitze derinternen iV-Absatzstatistik abgelöst. Für die Kompaktklasse-Erfolgsmodellegingen bei SKODA fast 12.000 Bestellungen ein. Vor allem die besonderssportliche RS-Version des OCTAVIA iV (Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 34 - 33 g/km) legte dabei zu: Inzwischen setztnahezu jeder fünfte Plug-in-OCTAVIA auf die 180 kW (245 PS) starke Variante. Fürden am Markt stabil positionierten SUPERB iV gingen in den ersten drei Quartalenrund 4.000 Bestellungen ein.Besonders positiv entwickelten sich in Deutschland auch die Zahlen im wichtigen