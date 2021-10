Citigroup Latest Major U.S. Bank to Beat Consensus Expectations in Q3 Autor: PLX AI | 14.10.2021, 14:07 | | 20 0 | 0 14.10.2021, 14:07 | (PLX AI) – Citigroup Q3 revenue USD 17,200 million vs. estimate USD 17,050 million.Q3 net income USD 4,600 million vs. estimate USD 3,000 millionQ3 EPS USD 2.15 vs. estimate USD 1.59CEO says: strong results in Investment Banking and Equity Markets, … (PLX AI) – Citigroup Q3 revenue USD 17,200 million vs. estimate USD 17,050 million.Q3 net income USD 4,600 million vs. estimate USD 3,000 millionQ3 EPS USD 2.15 vs. estimate USD 1.59CEO says: strong results in Investment Banking and Equity Markets, … (PLX AI) – Citigroup Q3 revenue USD 17,200 million vs. estimate USD 17,050 million.

Q3 net income USD 4,600 million vs. estimate USD 3,000 million

Q3 EPS USD 2.15 vs. estimate USD 1.59

CEO says: strong results in Investment Banking and Equity Markets, both up approximately 40% year-over-year, in addition to double- digit fee growth in Treasury and Trade Solutions

Sees momentum in deposits and wealth management AUM Citigroup Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Citigroup Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer