NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach dem Investorentages auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Veranstaltung habe gezeigt, dass es die Hannoveraner als "Hort der Solvabilität" deutlich besser machten als andere Rückversicherer, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sprach von geringeren Kosten, dynamischerem Wachstum und höheren Renditen bei geringeren Schwankungen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 08:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2021 / 08:16 / ET