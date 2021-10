Gazprom mit kräftigem Kursanstieg!

Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Gazprom schon lange nicht mehr erlebt. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund drei Prozent in die Höhe. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 8,82 EUR. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 9,44 EUR liegt dieses Hoch. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 6,43 EUR, sodass Gazprom in Aufwärtstrends verläuft. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

