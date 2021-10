NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen werden am Donnerstag angesichts einer Reihe positiv ausgefallener Unternehmensberichte freundlich erwartet. Die Nasdaq-Börse dürfte ihre Vortagesgewinne ausbauen. Der wichtigste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial könnte zugleich seinen ersten Tagesgewinn in dieser Woche verbuchen. Im Hintergrund schwelen wegen Lieferengpässen und steigender Rohstoffpreise dennoch unverändert die Sorgen um die Erholung der Weltwirtschaft.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn 0,9 Prozent im Plus bei 34 675 Punkten. Der Nasdaq 100 wird 1,1 Prozent höher bei 14 930 Punkten erwartet. Am Ölmarkt stiegen die Preise wieder in Richtung der Mehrjahreshochs und pendeln für die Sorten WTI und Brent erneut über 81 US-Dollar je Barrel.