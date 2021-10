Great Atlantic schließt Bohrprogramm ab und durchschneidet Basismetallsulfide in halbmassiven Sulfiderzgängen sowie Indikatorminerale für Goldmineralisierung in 100 % unternehmenseigenem Edel- und Basismetall-Konzessionsgebiet Keymet in New Brunswick Nachrichtenquelle: IRW Press | 14.10.2021, 15:04 | | 17 0 | 0 14.10.2021, 15:04 | Vancouver (British Columbia), 14. Oktober 2021 – Great Atlantic Resources Corp. (TSX-V: GR) („Great Atlantic“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss des Diamantbohrprogramms 2021 bei seinem Basis- und Edelmetallprojekt Keymet im Norden von New Brunswick bekannt zu geben. Im Rahmen des zehn Bohrlöcher auf insgesamt 2.061 m umfassenden Bohrprogramms wurden zahlreiche Ziele in der nordwestlichen Region des Konzessionsgebiets erprobt. In mehreren Bohrlöchern wurden Erzgänge mit halbmassiven Sulfiden (einschließlich Kupfer-, Zink- und Bleisulfide) und Arsenopyrit (ein Indikator für eine potenzielle Goldmineralisierung) durchschnitten. Die Analyseergebnisse sind noch ausstehend. Sphaleritmineralisierung in Bohrloch Ky-21-30 Die zehn Bohrlöcher (Ky-21-23 bis -32) erprobten Gebiete mit Erzgängen mit mehreren Metallen (Zink, Kupfer, Blei und Silber), unerprobte elektromagnetische Anomalien sowie goldhaltiges Fest- und Flotationsgestein. Das Unternehmen hatte in dieser Region bereits zuvor hochgradiges Gold, Silber, Kupfer und Zink entdeckt, einschließlich eines Bohrabschnitts mit 9,04 % Zink, 9,19 % Kupfer und 1.158 g/t Silber auf einer Kernlänge von 3,00 m sowie einer Felsprobe mit 51 g/t Gold. Sieben Bohrlöcher durchschnitten Erzgänge mit einer Kupfer-, Zink- und/oder Bleisulfidmineralisierung, einschließlich Erzgänge mit semimassiven Sulfiden. Dies beinhaltete die Bohrlöcher Ky-21-23, das die potenzielle Erweiterung des Erzgangvorkommens der Silbermine Elmtree südöstlich des historischen Schachts erprobte; Ky-21-25, das ein neues Zielgebiet erprobte; Ky-21-27, -28, -30 und -31, die das Erzgangsystem Elmtree 12 mit mehreren Metallen erprobten; sowie Ky-21-29, das das erste Bohrloch war, das eine elektromagnetische Anomalie durchschnitt. Sechs Bohrlöcher (Ky-21-25 bis -30) durchschnitten Intervalle mit einer Arsenopyritmineralisierung. Im Rahmen früheren Arbeiten des Unternehmens wurde in dieser Region des Konzessionsgebiets eine Goldmineralisierung identifiziert, die mit einer Arsenopyritmineralisierung in Zusammenhang steht. Der Bohrkern wird geologisch aufgezeichnet und die mineralisierten Abschnitte (mit Basismetallsulfiden und Arsenopyrit) werden erprobt. Eine Hälfte der Kernproben wird bei einem unabhängigen Labor zur Analyse auf mehrere Elemente (einschließlich Gold, Zink, Kupfer, Blei und Silber) eingereicht. Seite 2 ► Seite 1 von 4 Great Atlantic Resources Registered (Old) Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







