Wie Anleger jetzt auf die politischen Entwicklungen reagieren sollten

In Berlin loten die Parteien gerade aus, wer mit wem regieren könnte. Ein Ampel-Koalition, also eine Regierung unter SPD, FDP und den Grünen, gilt aktuell als hoch wahrscheinlich. Eine solche Dreier-Regierungskoalition kann dem Land auch wirtschaftlich eine neue Richtung geben. Während die SPD eher im sozialen Bereich punkten will, steht bei den Grünen das Thema Klimaschutz ganz weit oben, bei der FDP sind es die Themen Digitalisierung und Wirtschaftsförderung allgemein.

Und auch, wenn ein bekanntes Börsensprichwort sagt: „Politische Börsen haben kurze Beine.“, dürften manche Entscheidungen weitreichende Folgen haben und langfristig wirken. Denn Weichenstellungen, die nach der Wahl vorgenommen werden, werden sicher nicht einfach wieder zurückgedreht, vor allem dann nicht, wenn es sich im zukunftsgerichtete und sinnvolle Themen handelt. Wir fokussieren daher in dieser Woche auf Aktien aus den Bereichen Umwelt und Digitalisierung, die bei einer Ampel-Koalition starken Rückenwind bekommen dürften.

Wir haben folgende Aktien für Sie näher in den Blick genommen:

- NIBE Gruppe: Energieeffizienz-Lösungen haben langfristig Potenzial

- Infineon: Profiteur der Digitalisierung und smarten Vernetzung

- Canopy Growth Corp.: Explosionsartiges Umsatzwachstum

Mit Ihren Investitionen wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Stefan Ziermann

Chefredakteur Fuchs-Kapital