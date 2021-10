Nicht nur die Bohrergebnisse von Carmacks sind top, auch die Metallurgie scheint zu passen.

Im Rahmen von Tests, welche die Basis für eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Carmacks-Kupfer-Gold-Silber-Projekts darstellen, hat Granite Creek Copper (TSXV: GCX, FSE: GRK) zwei repräsentative Proben von Kupfersulfid- und eine Probe von Kupferoxidmaterial metallurgisch untersuchen lassen. Die dabei gewonnenen Ergebnisse lassen erkennen, dass ein Kupferkonzentrat mit einem Gehalt von 25 Prozent Kupfer gewonnen werden kann. Für das Gold ist die Flotation wahrscheinlich der wirtschaftlichste Weg, um es aus dem Kupfersulfidkonzentrat herauszulösen.

Die für diese Tests auf dem Carmacks-Projekt entnommenen Großproben wurden an die metallurgische Abteilung von Bureau Veritas Commodities gesandt und dort sowohl in der Grobflotation wie auch in der offenen Flotation getestet. Dabei sollte die wichtige Frage geklärt werden, ob sich das Erz der Carmacks-Lagerstätte durch Flotation zu einem Konzentrat verdichten lässt und welche Ausbeute dabei zu erwarten ist. Ferner ging es auch darum, das Design für zukünftige Testreihen genauer festzulegen.