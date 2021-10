Maxeon Solar Technologies kooperiert mit Reenpro, um branchenführende Solarlösungen in den baltischen Raum zu bringen

SINGAPORE, 14. Okt. 2021 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Solarinnovationen und -lösungen, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen Reenpro als ersten lokalen Vertriebspartner in Litauen und Lettland ausgewählt hat. Die Partnerschaft folgt auf den Erfolg der ersten Zusammenarbeit von Reenpro mit Maxeon als autorisierter Installationspartner. Im Rahmen der neuen Vertriebsvereinbarung wird Reenpro Module der Marke SunPower, einschließlich der neuen AC-Module, von Maxeon Solar Technologies an eine wachsende Zahl von privaten und gewerblichen Installateuren vertreiben und damit die Präsenz von Maxeon in der baltischen Region stärken.

Reenpro, mit Hauptsitz in Vilnius, wurde 2009 gegründet und ist das erste in Litauen ansässige Unternehmen für PV-Solarprojekte. Das Unternehmen hat ebenfalls die erste PV-Anlage des Landes gebaut. Reenpro gehört zur Marisa Gruppe, die mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung und dem Vertrieb von Glas hat. In den letzten Jahren konnte Reenpro ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen und wird das Jahr 2021 voraussichtlich mit mehr als 5 MW an Projekten beenden.

„Diese Partnerschaft ist für uns sehr erfreulich. Wir freuen uns darauf, Maxeon dabei zu helfen, ihr Motto „Powering Positive Change" in den baltischen Staaten umzusetzen", sagte Danis Jarušas, CEO von Reenpro. „In der Region war Litauen einer der Pioniere in der Solarenergie, aber Lettland holt schnell auf. Die Regierungen vor Ort investieren nicht nur in die Entwicklung des grünen Energiesektors des Landes, sondern auch in die Schaffung eines nachhaltigen Infrastrukturnetzes, das die effiziente Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen gewährleisten wird. Die SunPower-Module von Maxeon Solar Technologies sind erstklassig, ihre bewährte Zuverlässigkeit und überragende Leistung werden entscheidend dazu beitragen, gewerblichen und privaten Kunden im Baltikum den Weg in eine grünere Zukunft zu ebnen."

Reenpro setzt die Solarmodule von Maxeon ein, die aus innovativen Materialien gefertigt und auf den Energiebedarf jedes Kunden zugeschnitten sind, für seine dezentralen Stromerzeugungsprojekte ein. Die Solarlösungen von Maxeon gewährleisten eine hohe Effizienz, erhöhte Zuverlässigkeit und überlegene Energieerzeugung, einschließlich einer besseren Leistung im Schatten. Das Wetter im Baltikum stellt mit seinen starken Niederschlägen, den drastischen Temperaturschwankungen, der starken Bewölkung, dem hohen Staubaufkommen, den starken Winden und dem hohen Salzgehalt der Luft durch die Nähe des Meeres jedes Solarmodul auf eine harte Probe. Die bewährte Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit der Maxeon-Solarmodule gewährleisten in einem solchen Klima eine hervorragende Leistung.