Tintri legt mit neuem Führungsteam hohes Marktwachstum vor

CHATSWORTH, Kalifornien, 14. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Tintri, eine Tochtergesellschaft von DDN und führender Anbieter von autoadaptiven, intelligenten Workload-Plattformen, erzielte mit seinem neuen Führungsteam in den letzten beiden Quartalen ein Umsatzwachstum von rund 25 %. Tintri hatte zuvor sein Führungsteam um drei Neuzugänge ergänzt: Phil Trickovic als Senior Vice President of Revenue, Graham Breeze als Vice President of Products und Brock Mowry als Chief Technology Officer (CTO). Die sprunghaft gestiegene Nachfrage ist vor allem auf autonome, adaptive und kombinierbare Plattformen zurückzuführen.

„Tintri ist auf einem außerordentlich erfolgreichen Kurs. Im Quartalsvergleich konnten wir ein Rekordwachstum bei gleichzeitiger Optimierung unserer Kostenstruktur erzielen. Unser neues Führungsteam zeichnet sich durch eine erwiesene Erfolgsbilanz und fundierte Erfahrung aus. Das begeistert unsere Kunden und stärkt unsere Partnerbeziehungen", so Alex Bouzari, CEO, DDN und Tintri. „Wir freuen uns darauf, mit unserem neuen Team gemeinsam die umfassende, verlässliche und leicht implementierbare Plattform für das Management von virtuellen Daten weiter voranzubringen."

Phil Trickovic kehrt als SVP of Revenue zu Tintri zurück. Er bringt 25 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche mit, darunter fast ein Jahrzehnt bei Tintri. Dank seiner kombinierten Vertriebs- und Technologiekompetenz hat er erfolgreich Vertriebsorganisationen geleitet, zahlreiche Unternehmenskunden in einer dynamischen Technologielandschaft beraten und beeindruckende Geschäftsergebnisse erzielt. Graham Breeze hat in seiner mehr als 30-jährigen Laufbahn einen bedeutenden Beitrag in verschiedenen Technologieunternehmen geleistet, fast ein Jahrzehnt davon bei Tintri. Er kehrt jetzt als VP of Products zu Tintri zurück. Brock Mowry verantwortet als Field CTO die Entwicklung neuer Tintri-Lösungen, die den veränderten Anforderungen von Unternehmen gerecht werden. Hierzu zählt auch die Umsetzung des Microservice-Konzepts.