Polizisten trafen unbewaffnet auf den Attentäter von Kongsberg Autor: Tichys Einblick | 14.10.2021, 16:05 | | 23 0 | 0 14.10.2021, 16:05 | In Norwegens Kleinstadt Kongsberg hat eine Person am Mittwochabend mit mehreren Waffen, darunter Pfeil und Bogen, fünf Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Bei dem Täter handelt es sich um einen 37-jährigen Dänen, der bereits mehrere Jahre in der Kleinstadt wohnt und zum Islam konvertiert sein soll. Die Polizei hatte diesen schon länger im Visier Der Beitrag Polizisten trafen unbewaffnet auf den Attentäter von Kongsberg erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Steffen Meltzer.

