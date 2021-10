Senkung der EEG-Umlage 2022 - Familie wird um 167 Euro pro Jahr entlastet (FOTO)

München (ots) -



- EEG-Umlage sinkt 2022 von 6,5 Ct. pro kWh auf 3,7 Ct. - 43 Prozent weniger

- Alle Privathaushalte in Deutschland werden beim Strompreis um 4,2 Milliarden

Euro entlastet

- Netznutzungsentgelte steigen 2022 - Musterhaushalt zahlt jährlich 22 Euro mehr



Die EEG-Umlage auf den Strompreis sinkt 2022 deutlich von 6,5 auf 3,7 Ct. pro

Kilowattstunde.1) Das sind rund 43 Prozent weniger als im Vorjahr. Für einen

Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh fällt die Stromrechnung

jährlich knapp 167 Euro niedriger aus. Ein Single mit einem Jahresverbrauch von

1.500 kWh zahlt rund 50 Euro weniger. Alle Privathaushalte in Deutschland werden

zusammen um rund 4,2 Milliarden Euro entlastet.





"Die Senkung der EEG-Umlage ist eine gute Nachricht für Verbraucher*innen, dennder Strompreis liegt derzeit auf einem absoluten Rekordniveau" , sagt SteffenSuttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Trotzdem zahlt eine Familie imnächsten Jahr immer noch 220 Euro für die Ökostrom-Umlage. Eine weitere,substantielle Ersparnis ist derzeit nur durch einen Wechsel des Stromanbietersmöglich."Netznutzungsentgelte steigen 2022 - Musterhaushalt zahlt jährlich 22 Euro mehrEine Mehrbelastung beim Strompreis droht aufgrund der Netzentgelte. Für rund 64Prozent der Postleitgebiete in Deutschland liegen bereits dieNetznutzungsentgelte Strom für 2022 vor. Die Tendenz zeigt nach oben - nachjetzigem Stand steigen die Netzentgelte im kommenden Jahr um fünf Prozent. EinMusterhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh Strom zahlt dann 22 Euro mehrpro Jahr.Strom: 14 Grundversorger erhöhen Preise um durchschnittlich 8,9 ProzentAuch der Börsenstrompreis bewegt sich auf einem Rekordniveau. Im Oktober kosteteine Megawattstunde 156,86 Euro (vorläufiger Wert). Im Vorjahresmonat wurden nur33,64 Euro fällig - ein Plus von 366 Prozent.Dafür gibt es unterschiedliche Gründe: die steigenden Preise für Erdgas,Steinkohle sowie CO2-Emissionszertifikate, die steigende Nachfrage nachElektrizität, dazu kommen geringere Erzeugungskapazitäten aufgrund desSteinkohleausstiegs und der Windflaute im September.14 Grundversorger haben bereits Strompreise(https://www.check24.de/strom/strompreise/) erhöht oder Erhöhungen angekündigt.Im Durchschnitt betragen die Preiserhöhungen 8,9 Prozent und betreffen rund420.000 Haushalte. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWhbedeutet das zusätzliche Kosten von durchschnittlich 144 Euro pro Jahr.IPRI-Studie: Verbraucher*innen profitieren durch AnbieterwechselEine Studie des Forschungsinstituts IPRI im Auftrag von CHECK24 hat gezeigt,dass das Sparpotenzial durch einen Wechsel des Stromanbieters enorm ist:Insgesamt rund 2,6 Mrd. Euro sparten CHECK24-Kund*innen über elf Jahre hinwegdurch einen jährlichen Wechsel. Allein im Jahr 2020 haben sie 458 Mio. Eurogespart - so viel wie noch nie zuvor.2) Grund dafür sind u. a. die Boni zurNeukundengewinnung, denn der Strommarkt ist extrem umkämpft.1)Quelle: https://ots.de/2VcGjQ2)Quelle: IPRI International Performance Research Institute gemeinnützige GmbH.Die verwendeten Daten beruhen der Studie "Kundenersparnis im ProduktbereichEnergie - 2020", München und Stuttgart, 26.3.2021, weitere Informationen unterhttps://ots.de/KelZ1o