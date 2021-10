Investoren für Hochgeschwindigkeitszüge in Texas gründen Gesellschaft zur Entwicklung von Bahnhöfen

Dallas (ots/PRNewswire) - Nach der Genehmigung durch die Federal Railroad

Administration (FRA) des US-Verkehrsministeriums und den Bundesstaat Texas ist

der nächste Schritt die Entwicklung des Terminals.



Die Investoren für Hochgeschwindigkeitszüge in Texas gaben heute ihre Absicht

bekannt, ein Unternehmen zu gründen, das Bahnhöfe in Dallas, Houston und Grimes

County in der Nähe von College Station entwickeln wird, wo sich die genehmigten

Terminals der Hochgeschwindigkeitsbahnlinie befinden werden. Das Unternehmen

wird den Namen Texas High-Speed Rail Station Development Corporation, "SDC",

tragen Dieses Unternehmen befindet sich im unabhängigen Besitz eines Konsortiums

texanischer Investoren und ist von Texas Central getrennt.







und von John Kleinheinz und Jack Matthews geleitet werden. Die Gruppe besitzt

ca. 52 Hektar im Cedars-Viertel südlich der Innenstadt von Dallas, ca. 45 Hektar

in Houston, das früher als Northwest Mall bekannt war, und ca. 59 Hektar in

Grimes County nahe College Station. Zu den Grundstücken dieser Gruppe gehören

die Standorte der künftigen texanischen Hochgeschwindigkeitsbahnhöfe, die von

den Bundes- und Landesbehörden genehmigt wurden, sowie die umliegenden

bebaubaren Flächen.



Es gibt nur sehr wenige Investitionen, die Leistungsmaßnahmen in dieser

Größenordnung und in so vielen unabhängigen politischen Schwerpunktbereichen

umsetzen. Der vollelektrische Hochgeschwindigkeitszug wird bis zum Jahr 2050 die

folgenden Vorteile bieten:



- Weniger Flächenverbrauch: 28-mal weniger Land als eine vergleichbare Autobahn,

17 Acres/Meile gegenüber 468 Acres/Meile.

- Leben retten: 10 Milliarden Fahrgäste ohne einen einzigen Unfall oder

Todesfall in über 57 Jahren im Vergleich zur I-45, der Autobahn mit den

meisten Todesopfern pro Meile in Amerika.

- Reduzierung der CO2-Emissionen: 8-mal weniger CO2-Emissionen pro Sitzplatz im

Vergleich zu Flugzeugen.

- Verringerung der gesamten Treibhausgase: 4,5 Millionen Tonnen bis 2050

gegenüber dem heutigen Flug- und Autoverkehr.

- Verringerung der Verkehrsüberlastung: 86 Mio. Autos von der I-45 entfernt,

über 12.500 pro Tag, im ersten Jahr.



"Unser Hochgeschwindigkeitsprojekt, das Dallas und Houston verbindet, wird für

Texas eine ebenso große Bedeutung haben wie der DFW-Flughafen für die Region,

als er 1973 eröffnet wurde", sagte John Kleinheinz, Investor. "Texas Central

wird die Blaupause für die nationale Hochgeschwindigkeitsbahn sein, eine Lösung

für einen umweltfreundlichen Transport. Durch die Realisierung dieses ersten Seite 2 ► Seite 1 von 2



Cadiz Riverfront Holdings und Cadiz Development Houston LLC werden SDC bildenund von John Kleinheinz und Jack Matthews geleitet werden. Die Gruppe besitztca. 52 Hektar im Cedars-Viertel südlich der Innenstadt von Dallas, ca. 45 Hektarin Houston, das früher als Northwest Mall bekannt war, und ca. 59 Hektar inGrimes County nahe College Station. Zu den Grundstücken dieser Gruppe gehörendie Standorte der künftigen texanischen Hochgeschwindigkeitsbahnhöfe, die vonden Bundes- und Landesbehörden genehmigt wurden, sowie die umliegendenbebaubaren Flächen.Es gibt nur sehr wenige Investitionen, die Leistungsmaßnahmen in dieserGrößenordnung und in so vielen unabhängigen politischen Schwerpunktbereichenumsetzen. Der vollelektrische Hochgeschwindigkeitszug wird bis zum Jahr 2050 diefolgenden Vorteile bieten:- Weniger Flächenverbrauch: 28-mal weniger Land als eine vergleichbare Autobahn,17 Acres/Meile gegenüber 468 Acres/Meile.- Leben retten: 10 Milliarden Fahrgäste ohne einen einzigen Unfall oderTodesfall in über 57 Jahren im Vergleich zur I-45, der Autobahn mit denmeisten Todesopfern pro Meile in Amerika.- Reduzierung der CO2-Emissionen: 8-mal weniger CO2-Emissionen pro Sitzplatz imVergleich zu Flugzeugen.- Verringerung der gesamten Treibhausgase: 4,5 Millionen Tonnen bis 2050gegenüber dem heutigen Flug- und Autoverkehr.- Verringerung der Verkehrsüberlastung: 86 Mio. Autos von der I-45 entfernt,über 12.500 pro Tag, im ersten Jahr."Unser Hochgeschwindigkeitsprojekt, das Dallas und Houston verbindet, wird fürTexas eine ebenso große Bedeutung haben wie der DFW-Flughafen für die Region,als er 1973 eröffnet wurde", sagte John Kleinheinz, Investor. "Texas Centralwird die Blaupause für die nationale Hochgeschwindigkeitsbahn sein, eine Lösungfür einen umweltfreundlichen Transport. Durch die Realisierung dieses ersten