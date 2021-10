Kräftiger Kursanstieg bei CRISPR Therapeutics !

Feierstimmung herrscht heute bei allen CRISPR Therapeutics -Aktionären. Immerhin kann sich die Aktie um rund fünf Prozent nach oben schieben. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 101,67 USD. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Kursverlauf von CRISPR Therapeutics der letzten drei Monate.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen Haltezone. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 92,33 USD. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich gibt es Puts heute noch einmal deutlich günstiger. Alle CRISPR Therapeutics -Aktionäre reiben sich angesichts der heutigen Entwicklung vermutlich die Hände.

