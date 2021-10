Carsten Achterfeld verstärkt das Marketing-Team der WDR mediagroup (FOTO)

Köln (ots) - Der langjährige Radio-Experte Carsten Achterfeld (48) wechselt zum

18. Oktober von der Agentur Publicis Media zur WDR mediagroup.



Achterfeld hat bereits über 20 Jahre Expertise in Forschung und Planung sowie

als Führungskraft auf Agenturseite. Er betreute namhafte Kunden und war zuletzt

Executive Director Audio & OOH (Out-of-Home) bei der Publicis Media GmbH. Bei

der WDR mediagroup verstärkt er den Geschäftsbereich Marketing & Vertrieb als

Senior Produkt Manager und folgt in seiner neuen Funktion auf Klaus Radek, der

in den Ruhestand geht.







Deutschlands unsere Audio-Beratungskompetenz weiter ausbauen können", sagt

Tobias Lammert, Geschäftsbereichsleiter Marketing & Vertrieb bei der WDR

mediagroup GmbH. "So werden wir den vielfältigen Kundenanforderungen in einem

stetig wachsenden Audiomarkt künftig noch gerechter."



Über die WDR mediagroup:



Werbezeiten vermarkten. Marken erlebbar machen.



Die WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des Westdeutschen

Rundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten und

journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktive

Sponsoring-Flächen im Ersten. Gleichzeitig macht sie Inhalte und Marken aus der

WDR- und ARD- Welt für jeden erlebbar - im Handel, auf Plattformen und Events

sowie in digitalen Kanälen. Neben Programmlizenzierung und -vertrieb zählen noch

das Merchandising, barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- und

Broadcast-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft.



