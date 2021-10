CrowdStrike macht mit der kostenlosen Humio Community Edition die Leistungsfähigkeit von Streaming Log Management für jedermann zugänglich

Aachen (ots) - Die neue Humio Community Edition bietet Nutzern kostenlos die

Erfassung von 16 GB Streaming-Daten pro Tag mit einer siebentägigen Speicherung.



CrowdStrike Inc (https://www.crowdstrike.com/) ., ein führender Anbieter von

Cloud-basiertem Endpunkt- und Workload-Schutz, kündigte die Humio Community

Edition (https://www.humio.com/getting-started/community-edition/) an, das

branchenweit einzige kostenlose Angebot dieser Größenordnung, das die

Leistungsfähigkeit von Humios Streaming-Erkennung für jedermann zugänglich

machen soll.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das neue Angebot ist ab sofort verfügbar und ermöglicht es Anwendern, 16 GBDaten pro Tag zu erfassen und bis zu sieben Tage zu speichern, ohneZeitbeschränkung und ohne begrenzte Testphase. Darüber hinaus können Kunden ihreFalcon Data Replicator (FDR)-Daten in die Humio Community Edition einspeisen undso die Leistungsfähigkeit von CrowdStrike Falcon und Humio zusammen nutzen. Diesermöglicht den Kunden, Daten in großem Umfang und in Echtzeit zu streamen, wasden Teams hilft, Sicherheitsvorfällen zu verhindern, sie zu beheben und raschderen Ursache zu verstehen."Ich möchte, dass jeder die Leistungsfähigkeit von Humio erleben kann. Mit derHumio Community Edition bietet Humio die leistungsfähigsten Funktionen, die fürmoderne Observability benötigt werden. Humio ist in der Lage, jede Art vonDaten, ob strukturiert oder unstrukturiert, in Streaming-Geschwindigkeit und ineinem Umfang aufzunehmen, wie es keine andere derzeit auf dem Markt erhältlicheLösung kann", sagt George Kurtz, Chief Executive Officer und Mitgründer vonCrowdStrike. " Humios Log Management Plattform(https://www.humio.com/log-management/) ist unübertroffen in Geschwindigkeit,Leistung und Speicherkapazität. Kunden erhalten mit der Humio Community Editioneinen beispiellosen und völlig kostenfreien Zugang zum branchenführenden LogManagement, den sie nirgendwo anders finden werden. Die Humio Community Editionist ein echter Game Changer."Die für die Cloud entwickelte Humio Community Edition streamt strukturierte undunstrukturierte Daten und bietet Anwendern sofortigen Zugriff auf ihre Daten mitindexfreier Suche, Echtzeit-Warnungen und Live-Dashboards. Dadurch erhaltenDevOps-, ITOps- und SecOps-Teams die erforderlichen Einblicke, die siebenötigen, um die Leistung dezentraler Systeme zu verbessern und Bedrohungen undSchwachstellen zu untersuchen, um die Widerstandsfähigkeit ihrer Betriebs- undIT-Infrastruktur zu erhöhen. Die Live-Erkennung von Humio verbessert dieQualität und Zuverlässigkeit von Systemen in Echtzeit und hilft operativen Teamsnicht nur dabei, sich proaktiv auf Unbekanntes vorzubereiten, sondern sich auch