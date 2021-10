Angesichts der ungebrochenen Nachfrage im Kernbereich der Dämmstoffe konnte STEICO gestern starke Q3-Zahlen präsentieren, die unsere Erwartungen hinsichtlich der Umsatz- und Ergebnisentwicklung leicht übertroffen haben. Ausgehend von einer anhaltend sehr hohen Visibilität rechnet das Management auch für 2022 mit einer erfreulichen operativen Entwicklung und einer im Wettbewerbsvergleich bemerkenswert hohen Profitabilität.

Dank der weiterhin intakten Marktreiber im Bausektor (u.a. Auftragsüberhang bei Holzbaubetrieben, steigende Holzbauquote) und der hohen Nachfrage nach ökologischen Baustoffen erzielte STEICO in Q3 Erlöse in Höhe von 101,8 Mio. Euro (+22,6% yoy; MONe: 96,9 Mio. Euro). Getragen wurde das Wachstum insbesondere durch eine starke Entwicklung im Kernmarkt Deutschland (+35,4% yoy) sowie spürbare Nachholeffekte in UK (+16,5% yoy). Mit Ausnahme von Skandinavien (-0,2% yoy), wo aus strategischen Gründen der Vertrieb von Spezialprodukten bewusst reduziert wurde, verzeichnete das Unternehmen damit in fast allen Regionen deutlich zweistellige Wachstumsraten. Produktseitig entwickelten sich die Segmente Dämmmaterialien (+23,9% yoy) und Stegträger (+39,8% yoy) besonders dynamisch. Zweiteres wird angesichts des attraktiven Preisniveaus derzeit als Substitut für konventionelles Bauholz verwendet.



Infolge mehrfach durchgeführter Preiserhöhungen wurden die teilweise spürbar gestiegenen Beschaffungskosten (u.a. chemische Zuschlagstoffe) und Betriebskosten (u.a. Strompreisentwicklung) nahezu kompensiert, sodass die Ergebnisdynamik auch in Q3 anhielt. Geprägt durch die hohe Kapazitätsauslastung und damit verbundene Skaleneffekte lag das EBIT mit 19,0 Mio. Euro erneut deutlich über dem Vorjahresergebnis (+54,9% yoy). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 18,6% (+ 380 BP yoy). Da STEICO für einen beträchtlichen Teil des Holzes jährliche Festpreise vereinbart hat, liegt kein unmittelbarer Bezug zum Marktpreis vor. Wir hatten in Erwartung unterproportional gestiegener Beschaffungskosten eine erfreuliche Entwicklung antizipiert (MONe EBIT-Marge: 17,6%), sind aber vom Ausmaß der Margenexpansion beeindruckt. Daher haben wir für das laufende und die nächsten Jahre unsere Prognosen angehoben, was wir neben der über den Erwartungen liegenden Entwicklung auch auf nachstehende Aspekte stützen.



