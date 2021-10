Bis Anfang dieses Jahres hielt bei Okta ein enger Aufwärtstrend an und brachte Kursgewinne bis an 294,00 US-Dollar hervor. Anschließend ging das Wertpapier in eine äußerst volatile Konsolidierung über, wobei die Ausschläge zusehends kleiner werden. Daraus lässt sich unter charttechnischen Gesichtspunkten eine eindeutige Formation ableiten, hierbei handelt es sich bislang um ein symmetrisches Dreieck. Solche Formationen werden für gewöhnlich nach Zweidritteln der Gesamtlänge in Trendrichtung aufgelöst, zu einer Aktivierung ist es noch nicht gekommen. Vielleicht stellen die aktuellen Kursgewinne ein erstes Anzeichen dafür dar.

Auflösung zur Oberseite erwartet

Kurzfristig hätte die Okta-Aktie noch Platz bis in den Bereich der oberen Dreiecksbegrenzung um 270,00 US-Dollar. An dieser Stelle könnte demnächst ein Ausbruchsversuch beginnen und die beschriebene charttechnische Formation regelkonform zur Oberseite auflösen. Die Folge wären Zugewinne an 281,97 und darüber die aktuellen Jahreshochs bei 294,00 US-Dollar. Für gewöhnlich halten derart lange Konsolidierungen noch viel höheres Potenzial bereit. Solange die Okta-Aktie allerdings in ihrem Dreieck verweilt, sind keine aussagekräftigen Impulse auf mittelfristiger Basis ableitbar. Sollte Okta dagegen aus dem Dreieck zur Unterseite herausrutschen, käme dies einem Verkaufssignal gleich, Abschläge auf 109,65 und 199,08 US-Dollar müssten in diesem Fall zwingend einkalkuliert werden.