DarwinHealth kündigt wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Prelude Therapeutics an, um neue Biomarker für mehrere Onkologie-Kandidaten zu entwickeln

NEW YORK, 14. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- DarwinHealth, Inc. gab heute eine wissenschaftliche Forschungskooperation bekannt, bei der seine Biomarker Enrichment Strategies for Trials (BEST-Plattform) eingesetzt wird, um neuartige Biomarker zu ermitteln, die die translationale Entwicklung mehrerer onkologischer Moleküle leiten sollen, die von Prelude Therapeutics entwickelt werden. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird DarwinHealth seine firmeneigenen, quantitativen, auf Systembiologie basierenden Algorithmen, CLIA-zugelassene Technologien und validierte Ansätze mit Schwerpunkt auf Master Regulator (MR)-Proteinen und Tumor-Checkpoints einsetzen, um neuartige proteinbasierte Biomarker zu identifizieren, die die Auswahl von Patientenkohorten für klinische Studien, die nach dem Ermessen von Prelude sowohl bei hämatologischen als auch bei soliden Tumoren durchgeführt werden, erheblich präzisieren werden. „Das Ziel dieser auf Biomarker ausgerichteten Zusammenarbeit", erklärte Professor Andrea Califano, Clyde and Helen Wu Professor und Lehrstuhlinhaber am Department of Systems Biology der Columbia University und Mitbegründer von DarwinHealth, „ist es, die allgemeinen und tumorspezifischen Wirkmechanismen der Moleküle in der Pipeline von Prelude zu bewerten und zu charakterisieren, um neue Biomarker zu identifizieren, die diese Wirkstoffe mit ansprechenden Patientenkohorten in Einklang bringen können. Darüber hinaus werden im Rahmen der Zusammenarbeit potenzielle therapeutische Möglichkeiten für die von Prelude Therapeutics ausgewählten Pipeline-Moleküle, die auf verschiedene onkogene Signalwege bei verschiedenen hämatologischen Malignomen und Subtypen solider Tumore abzielen, mechanistisch charakterisiert. Die Studie wird den VIPER-Algorithmus nutzen, um die Aktivität dieser verschiedenen Wirkstoffe gegen wichtige Master Regulator (MR)-Proteinmodule (Tumor-Checkpoints) zu charakterisieren, die für die subtypspezifische Tumorlebensfähigkeit notwendig sind." „Die BEST-Initiative wird präzise und verwertbare substanz- und tumorspezifische Informationen liefern, um das Potenzial von Preludes Pipeline-Molekülen zur Umkehrung der subtypspezifischen Tumor-Checkpoint-Aktivität zu bewerten", erklärte Dr. Mariano Alvarez, Chief Scientific Officer von DarwinHealth. „Der Zweck solcher Studien ist es, eine Reihe von validierten Wirkstoff/Tumor-Subtyp/Biomarker-Zuordnungen zu generieren, die evidenz- und mechanismusbasierte Fahrpläne für die Biomarker-Entwicklung und die Patientenauswahl darstellen, um potenziell klinische Studien zu beschleunigen."





