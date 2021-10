TAGESVORSCHAU Termine am 15. Oktober 2021 Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.10.2021, 17:35 | | 17 0 | 0 14.10.2021, 17:35 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 15. Oktober ^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Q3 Trading Update

08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 09/21

12:45 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

14:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 08/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 08/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/21

14:30 USA: Empire State Index 10/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/21

16:00 USA: Lagerbestände 08/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/21

EUR: Moody's Ratingergebnis Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

DEU: Regierungsbildung nach der Bundestagswahl

+ 09.00 Sondierungsgespräch zwischen SPD, Grüne und FDP + anschl. Statements

10:00 DEU: Gemeinsame Pk Sparkassenverband und Genossenschaftsverband zu politischen Forderungen der Regionalbanken nach der Bundestagswahl mit den beiden Verbandspräsidenten Ulrich Reuter (Sparkassenverband) und Jürgen Gros (GSV) DEU: Betreiber der großen Stromnetze geben die Höhe der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms für das kommende Jahr bekannt + 12.00 Pk Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

09:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) verkündet Urteil zur Sanierung von Schrottimmobilien 09:45 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt Nachbarschaftsstreit aus NRW um Wärmedämmung an der gemeinsamen Grundstücksgrenze DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel zu politischen Gesprächen in Belgien + 16.40 Pk

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 17.10.21) + 17.00 Diskussion zur Bedeutung des Welthandels, u.a. mit den Chefs von Weltbank und Welthandelsorganisation WTO DEU: Fortsetzung und Abschluss ITS-Weltkongress für Mobilität und Logistik + 12.30 Bilanz zum ITS Weltkongress u.a. mit Verkehrssenator Anjes Tjarks, EUR: Eurex Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen °

