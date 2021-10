KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ Anwaltskanzlei als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet / Beste Beratung dank zufriedener Mitarbeiter (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Köln (ots) - Die Freude war groß, nicht nur bei den Partnern Dr. V. Ghendler und

Ilja Ruvinskij und Personalleiter Thomas Boesehans. Denn die Anwaltskanzlei

KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ wurde vom Wirtschaftsmagazin "Focus Business" als

Top-Arbeitgeber im Bereich Mittelstand ausgezeichnet.





Für die Auszeichnung wurden rund 950.000 Unternehmen aus ganz Deutschland einermehrstufigen Bewertung unterzogen. Über vier Millionen durch Mitarbeiter undBewerber abgegebene Bewertungen auf der Plattform "kununu" flossen in dasRanking ein."Wir freuen uns sehr über das positive Feedback unserer Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Gerade angesichts des enormen Wachstums unserer Kanzlei ist diesein großes Kompliment für unsere Unternehmenskultur", äußerte sich Partner Dr.V. Ghendler zu der renommierten Auszeichnung für seine insbesondere aufVersicherungs- und Schadensersatzrecht spezialisierte Kanzlei, die bereits vieleaufsehenerregende verbraucherfreundliche Gerichtsurteile erzielt hat.Mitarbeiter bewerteten KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ auf kununu im Durchschnitt mit4,1 von 5 Punkten (Stand: 1. Oktober 2021). Der Branchendurchschnitt fürAnwaltskanzleien insgesamt liegt dagegen bei 3,6 Punkten. Auch dieWeiterempfehlungsrate von 82 % spricht eine deutliche Sprache. Viele Bewertungenloben explizit die besondere Unternehmenskultur. Genannt werden dabei derhervorragende Team-Zusammenhalt sowie die Offenheit der Führungskräfte für neueAnsätze. So wurde die Firma auch als deutlich moderner als derBranchendurchschnitt bewertet."Wir wollen bewusst ein Gegenpol zur klassischen Anwaltskanzlei sein, geradedies finden viele unserer Mitarbeiter attraktiv. Das spiegelt sich auch inunserer offenen Unternehmenskultur wider. Wir sind mehr als eine Kanzlei, sehenuns selbst als E-Commerce für Rechtsdienstleistungen. Wir wickeln vieles perLegal-Tech ab und bieten unseren Mandanten damit eine einfach zugänglicheRechtsdurchsetzung. Für unsere Mitarbeiter bedeutet die technische Unterstützungnatürlich eine massive Arbeitserleichterung." erläutert Dr. V. Ghendler."Wir legen großen Wert auf die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter. Daher habenwir attraktive Rahmenbedingungen mit zahlreichen Benefits geschaffen, etwa mitJobticket und Jobrad, einem subventionierten Mittagessen sowie einer Cafeteriamit frischen Snacks. Natürlich stehen auch flexible Arbeitszeiten sowieindividuelle Fortbildungsmöglichkeiten stark im Fokus." erläutert ThomasBoesehans, der seit 2020 die Personalabteilung leitet. Er fügt hinzu: "UnserErfolg und das enorme Wachstum wären ohne unsere Mitarbeiter nicht möglichgewesen. Daher möchten wir das Engagement unseres Teams mit solchen Angebotenwürdigen und weiter fördern."Über KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ : Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 hat die Kanzleigroße Ziele. Sie bietet Verbrauchern und Unternehmern einen schnellen,unkomplizierten und bezahlbaren Zugang zu Recht, ohne dass sie dabei aufExpertise, fachliche Tiefe und eine gute Betreuung verzichten müssen. Durchinnovative Ansätze und technische Lösungen wurde ein wichtiges Ziel schonerreicht: Die Kanzlei agiert bundesweit für Mandantinnen und Mandanten bei derDurchsetzung ihrer Rechte gegenüber Gläubigern, Großkonzernen, Versicherungenund Banken und zählt mittlerweile zum Online-Marktführer in vielenRechtsgebieten. Dabei geht es aber um mehr als rechtliche Betreuung. Stattherkömmlicher Anwaltskanzlei begreift sich KGR als hochspezialisierterRechtsdienstleister für die Abwicklung von großen Schadensfällen mit tausendenBetroffenen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen dabei einfühlsam mit denWünschen und Anforderungen der anspruchsvollen Mandantinnen und Mandanten um undverlieren dennoch nicht das große Ganze aus dem Blick.Pressekontakt:Thomas Boesehans - Leitung PersonalwesenTelefon: 0221 - 8282 9115E-Mail: mailto:team@anwalt-kg.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/127230/5046683OTS: KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ Anwaltskanzlei