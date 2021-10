TrusTrace schließt Serie-A-Finanzierungsrunde von 6 Mio. US-Dollar zur Schaffung von nachhaltigeren, transparenteren Lieferketten für globale Marken ab

TrusTrace, ein im schwedischen Stockholm ansässiges Softwareunternehmen mit einer marktführenden Plattform für Produktrückverfolgbarkeit und Transparenz in der Lieferkette für die Mode-, Lebensmittel- und Einzelhandelsbranche, meldet heute eine Wachstumsinvestition in Höhe von 6 Mio. US-Dollar unter Führung von Industrifonden und Fairpoint Capital, in Zusammenarbeit mit dem bisherigen Investor BackingMinds sowie mit Unterstützung von Fashion for Good.

The TrusTrace platform as seen on a smartphone. (Photo: Business Wire)

Das frische Kapital wird für die weitere Beschleunigung der globalen Expansion, die Erweiterung der Produktentwicklung und den Ausbau der Belegschaft eingesetzt, um weiterhin Transparenz für Markenunternehmen zu schaffen, die wirklich wissen möchten, was sie verkaufen, und für Verbraucher, denen es wichtig ist, was sie kaufen.

Das 2016 gegründete Unternehmen TrusTrace ist ein SaaS-Anbieter, der Mode-, Lebensmittel- und Einzelhandelsunternehmen in die Lage versetzt, die sozialen und ökologischen Konsequenzen ihrer Lieferketten vollumfänglich zu verstehen und die Verantwortung für diese Konsequenzen zu übernehmen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst derzeit mehr als 40 Kunden, darunter bekannte, führende Marken- und Nachhaltigkeitsunternehmen wie Fjällräven, Filippa K, Zalando, Decathlon und Coop.

„TrusTrace ermöglicht die Rückverfolgbarkeit auf Produktebene und schafft Transparenz in der Lieferkette, um zu besseren, nachhaltigeren und sozial verantwortlichen Beschaffungsentscheidungen zu gelangen“, so Shameek Ghosh, CEO und Mitbegründer von TrusTrace und erfahrener Experte aus der globalen Softwarebranche, der in Unternehmen wie HCL tätig war. „Dank dieser jüngsten Finanzierungsrunde werden wir auch künftig Spitzentechnologie einsetzen und die besten Köpfe der Branche anwerben, um positive Veränderungen für Mensch und Umwelt zu erzielen, mit denen Versäumnisse aus der Vergangenheit korrigiert werden.“

Der zunehmende Druck, der aufgrund internationaler Vorschriften, der Kontrolle durch die Investoren und auf Wunsch der Verbraucher entsteht, erhöht den Bedarf an umweltfreundlichen Technologien und nachhaltigen Lösungen – der Markt wird bis 2027 voraussichtlich auf ein Volumen von 58 Milliarden US-Dollar wachsen.

TrusTrace kann diese wachsende Nachfrage bedienen und ist hervorragend positioniert, um die wichtigste Betriebsplattform für Unternehmen zu werden, die die größten Herausforderungen rund um die Nachhaltigkeit in der Lieferkette lösen möchten. Dabei handelt es sich im Besonderen um die Themen Risikomanagement, Compliance, Untermauerung von Werbeaussagen, Ökobilanz-Berechnungen und die Fähigkeit, umweltbewussten Endverbrauchern auf sichere, einfache Weise Daten über die Herkunft von Produkten und über deren Auswirkungen bereitzustellen.